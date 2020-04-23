{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новая инвестиционная площадка появится в городе Реже Свердловской области

Корпорация развития Среднего Урала, областные и городские власти в качестве индустриального парка будут развивать в городском округе 28 га промышленных площадей с возможностью расширения до 62 га
Генеральный директор ​Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик КРСУ
Описание
Генеральный директор ​Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик
© КРСУ

ТАСС, 23 апреля. Новая инвестиционная площадка появится в городе Реже Свердловской области. Соглашение о создании здесь индустриального парка подписано между администрацией городского округа и Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ), сообщили в пресс-службе корпорации.

"Создание индустриального парка на территории города Реж позволит получить субъектам малого и среднего предпринимательства доступ к производственным площадям и помещениям на льготных условиях. Очень важно в сегодняшних условиях не останавливать формирование инфраструктуры для поддержки инновационных компаний в соответствии с задачами, поставленными губернатором Евгением Куйвашевым", - приводят в КРСУ слова регионального министра инвестиций и развития Виктории Казаковой.

"Режевской городской округ является привлекательной инвестиционной территорией в силу своего географического расположения – это не только близость к Екатеринбургу, областному центру, но и к промышленному центру региона – Нижнему Тагилу. Есть перспектива развития и межрегионального взаимодействия, к примеру, с Тюменской и другими областями. Безусловно, это будет способствовать развитию инвестиционной привлекательности не только Режевского городского округа, но и Свердловской области в целом", - отмечает глава округа Иван Карташов.

Инвестиционная площадка выбрана по результатам комплексного анализа территории округа и его инфраструктурных возможностей. На начальном этапе принято решение о развитии территории площадью 28 га. Концепция дальнейшего развития индустриального парка будет базироваться на основе потребностей потенциальных инвесторов. В первую очередь, это касается местных предпринимателей, которые заинтересованы в расширении производств. При наличии спроса на инфраструктуру промышленные площади могут расширить до 62 га, сообщают в пресс-службе КРСУ.

"На текущем этапе мы проводим анализ потребностей потенциальных резидентов в инфраструктуре. Параллельно изучаем наличие технических возможностей на территории промпарка. Результатом этой работы мы видим определение специализации индустриального парка и формирование технико-экономической модели будущего проекта. Сеть доступных инфраструктурных площадок на территории Свердловской области - одна из приоритетных задач корпорации", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

О Реже

Город в центральной части Свердловской области с населением около 38 тыс. человек, административный центр одноименного городского округа. На территории города действуют металлургические, машиностроительные, текстильные предприятия, а также предприятия строительной и пищевой отраслей.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Реклама на ТАСС
Уральские газовики готовят Единую систему газоснабжения к грядущему осенне-зимнему периоду
"Газпром трансгаз Екатеринбург" продолжает вести все работы вне зависимости от эпидемической ситуации, поскольку от этого зависит надежность газоснабжения населения и промпредприятий региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС