ТАСС, 23 апреля. Новая инвестиционная площадка появится в городе Реже Свердловской области. Соглашение о создании здесь индустриального парка подписано между администрацией городского округа и Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ), сообщили в пресс-службе корпорации.

"Создание индустриального парка на территории города Реж позволит получить субъектам малого и среднего предпринимательства доступ к производственным площадям и помещениям на льготных условиях. Очень важно в сегодняшних условиях не останавливать формирование инфраструктуры для поддержки инновационных компаний в соответствии с задачами, поставленными губернатором Евгением Куйвашевым", - приводят в КРСУ слова регионального министра инвестиций и развития Виктории Казаковой.

"Режевской городской округ является привлекательной инвестиционной территорией в силу своего географического расположения – это не только близость к Екатеринбургу, областному центру, но и к промышленному центру региона – Нижнему Тагилу. Есть перспектива развития и межрегионального взаимодействия, к примеру, с Тюменской и другими областями. Безусловно, это будет способствовать развитию инвестиционной привлекательности не только Режевского городского округа, но и Свердловской области в целом", - отмечает глава округа Иван Карташов.

Инвестиционная площадка выбрана по результатам комплексного анализа территории округа и его инфраструктурных возможностей. На начальном этапе принято решение о развитии территории площадью 28 га. Концепция дальнейшего развития индустриального парка будет базироваться на основе потребностей потенциальных инвесторов. В первую очередь, это касается местных предпринимателей, которые заинтересованы в расширении производств. При наличии спроса на инфраструктуру промышленные площади могут расширить до 62 га, сообщают в пресс-службе КРСУ.

"На текущем этапе мы проводим анализ потребностей потенциальных резидентов в инфраструктуре. Параллельно изучаем наличие технических возможностей на территории промпарка. Результатом этой работы мы видим определение специализации индустриального парка и формирование технико-экономической модели будущего проекта. Сеть доступных инфраструктурных площадок на территории Свердловской области - одна из приоритетных задач корпорации", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

О Реже

Город в центральной части Свердловской области с населением около 38 тыс. человек, административный центр одноименного городского округа. На территории города действуют металлургические, машиностроительные, текстильные предприятия, а также предприятия строительной и пищевой отраслей.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.