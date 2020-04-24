Совет молодежи ПАО "МЗИК" провел первый онлайн-турнир "Что? Где? Когда?"

ТАСС, 24 апреля. Совет молодежи ПАО "МЗИК"(ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", ЗиК) провел первый онлайн-турнир "Что? Где? Когда?". Как рассказали в пятницу в отделе по связям с общественностью завода, в игре сразились интеллектуалы шести дочерних предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"В среду 15 команд-представителей ПАО "МЗИК", АО "ИЭМЗ "Купол", АО "ММЗ "Авангард", АО "УМЗ", АО "НИИП им. В.В. Тихомирова" и АО "НЗ 70-летия Победы" в прямом эфире в официальном аккаунте молодежки ЗиКа в Instagram боролись за звание сильнейших. Тема первого интеллектуального онлайн-турнира - "Вспомнить все". Сама игра проходила по общим правилам: ведущий зачитывал вопрос и предоставлял знатокам минуту на размышления, по истечении которой каждая команда должна была дать ответ – через WhatsApp на телефон ведущего", - рассказали на предприятии.

В ходе проведения игры были строго соблюдены все требования самоизоляции: каждый игрок находился у себя дома, а обсуждение с партнерами по команде велось исключительно через мессенджеры.

"Конечно, было необычно играть в таком формате, но не менее интересно и азартно. Особенно здорово, что онлайн-формат позволил вовлечь в игру наших коллег с других предприятий - из разных городов и регионов. Думаю, собрать такое число участников в очном режиме было бы намного сложнее. Очень надеюсь, что такие игры будут проводиться и в будущем и онлайн-турниры станут еще одной доброй традицией молодых работников предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей", - поделилась впечатлениями инженер-конструктор ПАО "МЗИК", капитан команды "Нормандия" Светлана Соловьева.

"Это был наш первый опыт организации и проведения турнира в режиме онлайн, и, несмотря на некоторые помехи в трансляции, можно сказать, что все получилось отлично. Победителями первого онлайн-турнира "Что? Где? Когда?" стала команда "Ярославы и Ко" (АО "ММЗ "Авангард", г. Москва), на втором месте – "КОРОМЗИК" (ПАО "МЗИК", г. Екатеринбург), на третьем – "УМЗ Красавцы" (АО "УМЗ", г. Ульяновск). Все победители будут награждены памятными сувенирами с фирменной символикой. Ну а мы передаем эстафету проведения интеллектуальных онлайн-турниров коллегам из Ижевска - Совету молодых специалистов ИЭМЗ "Купол", - рассказал председатель Совета молодежи ПАО "МЗИК" Илья Рыжов.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.