СУЭК помогает проводить дезинфекцию общественных пространств в регионах

Москва, 24 апреля. АО "СУЭК" в эти дни помогает властям муниципалитетов в условиях пандемии коронавируса проводить масштабную дезинфекцию общественных пространств. Специальным раствором обрабатываются автобусные остановки, здания, где бывает много людей, общественный транспорт, автовокзалы, детские площадки, другие общественные пространства во всех регионах, где работают предприятия СУЭК, в том числе в Красноярском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Кемеровской области, Республиках Бурятия и Хакасия.

Предприятия СУЭК предоставляют мобильные установки пылеподавления УП/718-А8ДГ-Д-С, передвижные мойки высокого давления, которые обычно используются для мытья большегрузных автомобилей. Обеззараживание проводят при помощи раствора, содержащего хлор, который убивает бактерии и вирусы, но безопасен для людей и животных.

СУЭК проводит также закупку дополнительных объемов дезинфицирующих растворов и готова проводить обеззараживающие работы в регионах присутствия вплоть до окончания пандемии коронавируса.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тыс. человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.