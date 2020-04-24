Онлайн-конференция пройдет в рамках подготовки Тюменского нефтегазового Форума

ТАСС, 24 апреля. Онлайн-конференция "Турбулентность ТЭК. Точки роста в новой реальности" состоится в рамках подготовки Тюменского нефтегазового Форума (ТНФ) при поддержке правительства Тюменской области. Мероприятие пройдет во вторник, 28 апреля, в 12:00 (мск) в студии TNF с подключением участников в режиме реального времени, сообщили в пятницу организаторы.

"Оказание финансовой, налоговой, организационной поддержки компаниям, производящим нефтегазовое оборудование и оказывающим сервисные услуги, всегда является приоритетным направлением работы областного правительства. В текущей рыночной ситуации наши меры поддержки требуют еще более точной настройки, и я уверен, что прямой, открытый диалог бизнеса, недропользователей и государства – единственно верный путь поиска таких решений", - приводят организаторы комментарий заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева.

Модератором мероприятия выступит руководитель центра компетенций технологического развития ТЭК ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Олег Жданеев. По его словам, предыдущие кризисы в 2008 и 2014 годах нефтяные компании преодолели благодаря повышению эффективности добычи УВС (углеводородного сырья – прим. ТАСС), в том числе, за счет использования новых технологических решений: внедрения технологий горизонтального бурения, предварительного разбуривания месторождений, а также методов интенсификации (ГРП и МУН). "И сегодня одним из возможных способов сокращения затрат вновь является создание и внедрение новых технологий: цифровые двойники (до -30% OPEX), информационно-аналитические системы на основе AI (до -15% CAPEX), буровые установки нового поколения (до -30% CAPEX), EOR (до +20% выручки). Как технологии помогут компаниям выйти из кризиса – поговорим на онлайн-конференции 28 апреля", - приводят организаторы слова модератора.

В число спикеров, приглашенных на мероприятие, вошли первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов, заместитель председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Сергей Соловьев, заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" Вадим Яковлев, генеральный директор АО "Сибирская Сервисная компания" Алексей Говзич, управляющий партнер BCG по России Владимир Рогов.

"Я жду от конференции честного диалога, а не стандартных заявлений. Меня волнует сохранение объема заказов и высококлассных специалистов, а также политика нефтегазодобывающих компаний в отношении рынка. Пришло время оздоровления нефтесервиса через четкие и прозрачные требования к партнерам. Заказчик и сервис должны совместно вырабатывать решения для этого сложного времени и выйти из кризиса в достойной форме", - цитируют организаторы слова Говзича.

Актуальные вопросы

Формат конференции предполагает ответы на вопросы, полученные в ходе подготовки от представителей компаний ТЭК. Наиболее актуальные из них легли в основу повестки мероприятия.

Среди них - как текущая экономическая ситуация повлияет на инвестиционные программы нефте- и газодобывающих компаний; действительно ли ценовое давление на подрядчиков и поставщиков - главный способ снижения издержек; в каких нефтегазоносных провинциях произойдет наибольшее сокращение добычи нефти в рамках обязательств России по сделке ОПЕК+; какие инструменты поддержки региональные органы власти готовы предложить местным производителям нефтегазового оборудования; как повысить эффективность бизнес-процессов компаний ТЭК в условиях общего снижения рынка.

Как сообщают организаторы, онлайн-дискуссия продолжительностью 90 минут соберет более 3 тыс. представителей компаний нефтегазовой отрасли, федеральных и региональных органов власти, профильных СМИ, регулярно участвующих в Тюменском нефтегазовом Форуме.

Мероприятие станет первым из серии онлайн-конференций, посвященных актуальным вопросам ТЭК, призванных выступить площадкой для диалога экспертов отрасли, государственных структур и участников рынка.

"Участие в конференции бесплатно, достаточно пройти короткую предварительную регистрацию на сайте", - сказано в сообщении организаторов.

О форуме

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Они обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.