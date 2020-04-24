Воронежские депутаты предложили усилить господдержку АТП в условиях пандемии

ТАСС, 24 апреля. Воронежские депутаты направили региональной власти предложения усилить государственную поддержку АТП в сфере регулярных пассажирских перевозок, которые из-за пандемии коронавируса несут существенные убытки. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба регионального парламента.

За последние сутки в Воронежской области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число составляет 291 человек. В регионе с 31 марта введен режим самоизоляции, в начале которого пассажиропоток на улицах Воронежа упал на 70% и было резко сокращено число единиц пассажирского транспорта.

"Воронежская областная Дума направила в органы исполнительной власти региона дополнительные предложения по господдержке транспортной отрасли в период пандемии. Инициативы касаются как дополнительных мер региональной поддержки предприятий, задействованных в сфере пассажирских перевозок области, так и возможной корректировки некоторых федеральных нормативных правовых актов. Нынешняя ситуация в пассажирской автотранспортной сфере региона требует принятия уже не точечных, а комплексных решений", - процитировала пресс-служба слова председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова.

По его данным, за первые две недели режима самоизоляции собственные доходы АТП на городских, пригородных и междугородних маршрутах упали на 25-30%, предприятия сократили маршрутную сеть от 30 до 50%, а в ряде случаев транспортное сообщение приостанавливалось на несколько дней. "Депутаты Воронежской областной Думы предлагают пересмотреть критерии предоставления "кредитных каникул" в части увеличения максимального размера потребительского кредита на цели приобретения транспортных средств с залогом автотранспортного средства с 600 тыс. рублей до 3 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Воронежской облдумы.

Как добавили в пресс-службе облдумы, депутаты предложили на три месяца отложить платежи по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также до конца 2020 года освободить АТП с пассажирскими перевозками по маршрутам регулярного сообщения, автовокзалы и автостанции от уплаты земельного налога и аренды, на 50% снизить тарифы на электроэнергию.

​Также Воронежская областная дума предложила проработать с топливными компаниями вопрос о централизованных поставках топлива для пассажирских автотранспортных предприятий региона по сниженной цене, а с лизинговыми компаниями — возможность предоставления автотранспортным предприятиям области лизинговых продуктов с нулевым первоначальным взносом, сообщили в пресс-службе парламента.