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Волонтеры СУЭК присоединились к всероссийской акции "Мы вместе"

Добровольцы окажут помощь пожилым гражданам, инвалидам, многодетным семьям и людям, потерявшим работу

Москва, 24 апреля. Молодые сотрудники предприятий АО "СУЭК" Андрея Мельниченко присоединились к всероссийской акции "Мы вместе". Первыми доставку бесплатных продуктов малоимущим гражданам в возрасте 65 лет и старше начнут сотрудники СУЭК в Кузбассе и Красноярском крае.

Кузбасский отряд сформирован в городах Ленинск-Кузнецкий и Кисилевск. Все волонтеры прошли онлайн-обучение в Университете социальных наук и получили соответствующие сертификаты, 24 апреля доставку продуктовых наборов по полученным в городском штабе адресам начнут киселевские добровольцы, с 26 апреля к ним присоединятся ленинск-кузнечане. На начальном этапе на каждой из территорий будет доставлено пенсионерам более 700 наборов, в их состав войдут продукты, имеющие срок годности не менее полугода.

В Красноярском крае волонтеры СУЭК передадут продуктовые наборы также и тем, кто сейчас подвергается наибольшему риску – инвалидам, многодетным семьям и людям, потерявшим работу. Для детских домов и домов ветеранов подготовлены продуктовые наборы, витамины, фруктовые корзины, которые помогут поддержать иммунитет.

"Уверен, что совместной слаженной ответственной работой - власти, бизнеса, общества, активных граждан - мы сможем благополучно преодолеть непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. СУЭК как компания, много лет ведущая работу по повышению качества жизни и поддержанию социальной стабильности в регионах, и сегодня продолжает делать все возможное: от обеспечения потребностей медицинских учреждений регионов до поддержки инициатив активных и неравнодушных людей", - говорит заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

Особое внимание уделяется детям и подросткам, им волонтеры предложат серию онлайн-занятий по изобразительному искусству, фитнесу, для самых маленьких - чтение сказок и изготовление поделок. "Учителями" станут активисты советов молодежи предприятий СУЭК, члены трудовых отрядов, воспитанники школ искусств, спортивных школ.

Все акции будут реализованы с соблюдением необходимых мер безопасности. Всех волонтеров СУЭК обеспечивает транспортом и средствами индивидуальной защиты – респираторными масками и дезинфектантами.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тыс. человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

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