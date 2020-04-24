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Вечеринка журнала "КиноРепортер" White Party 2020 прошла в онлайн-формате

В мероприятии приняли участие звезды российского кино и телевидения
Главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева Пресс-служба журнала "КиноРепортер"
Описание
Главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева
© Пресс-служба журнала "КиноРепортер"

Москва, 24 апреля. Вечеринка журнала "КиноРепортер" White Party 2020 (16+), несмотря на официальный перенос Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) с 22-29 апреля на 1-8 октября 2020 впервые за всю историю своего существования прошла в онлайн-формате.

Главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева приняла решение провести мероприятие, запланированное на 24 апреля в единственно доступном сейчас формате - онлайн. В White Party 2020 приняли участие звезды российского кино и телевидения, такие как Катерина Шпица, Анатолий Белый, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Елена Захарова, Михаил Зеленский, Екатерина Стриженова, Дмитрий Борисов, Владимир Гомельский, Алена Хмельницкая, Саша Савельева, Кирилл Сафонов, Никита Тарасов, Анна Снаткина и многие другие.

Главный редактор и редакционный директор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева обратилась к всем подписчикам издания: "Вечеринка пройдет виртуально, поэтому я приглашаю всех вас присоединиться к нашему большому красивому белому празднику. Давайте вместе таким образом признаемся в любви к кино".

Актриса сериала "Ищейка" Анна Банщикова уверена, что онлайн-формат White Party скрасит ожидание Московского международного фестиваля, который был перенесен на осень 2020 года: "Давайте не будем отчаиваться, давайте будем держаться вместе и не переживать, что наша встреча перенесется. Мы с вами, мы вас поддерживаем, любим. Уверена, что все будет хорошо, и мы скоро увидимся".

Команда журнала "КиноРепортер" приглашает всех присоединиться к белому празднику.

Журнал "КиноРепортер" - первый глянцевый отечественный журнал о кино и искусстве, который сосредоточен на популяризации российского кино. Издание знакомит читателей с творчеством профессионалов евразийского пространства, сотрудничает с зарубежным киносообществом и крупнейшими иностранными изданиями. Значительное внимание "КиноРепортер" уделяет телевизионному контенту, а также театральной и музыкальной индустриям. В 2011 году редакция журнала учредила премию "Событие года" за достижения в области кино и телевидения, в 2012 году - премию "Аванс" лучшим молодым российским актерам.

Журнал "КиноРепортер" также знакомит зарубежную аудиторию с российским кинематографом и налаживает культурное партнерство между странами: с 2015 года проводятся "Дни российского кино в Индии", с 2018 года - "Дни российского кино в Сербии".

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