"Сибкабель" увеличил объемы выпуска экскаваторных кабелей на 11%

ТАСС, 27 апреля. Завод "Сибкабель" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) в первом квартале 2020 года увеличил объем производства экскаваторных кабелей на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по март текущего года их было выпущено порядка 46 километров, сообщили в пресс-службе УГМК.

Среди наиболее востребованных конструкций - экскаваторный кабель КГпЭТ-ХЛ, выпускаемый под торговой маркой HoldMine. Его пропускная способность (в зависимости от сечения) на 15-20% больше (токовые нагрузки – до 417 ампер для сечения основных жил 120 кв.мм), чем у предшественников. А оболочка из полихлоропреновой резины обеспечивает высокую гибкость и износостойкость конструкции.

На "Сибкабеле" ее могут выпускать как с черной, так и с цветной оболочкой. Последняя более заметна на поверхности разреза, поэтому снижается риск случайного повреждения кабеля.

"При формировании заказа учитываются условия, в которых будет эксплуатироваться кабель, вид подключения, нагрузка и т.д. На основании данных об особенностях эксплуатации кабеля мы сможем более компетентно подобрать его конструкцию для заказчика. Кроме того, мы предоставляем возможность протестировать изделие в "поле". С заказчиком может быть заключен договор на опытную эксплуатацию кабеля под присмотром наших технологов на срок до года. Не всякая компания может себе это позволить", - отметил начальник отдела по продвижению перспективных групп КПП Константин Харитонов.

Кабели для работы экскаваторов и других передвижных машин производятся в цехе №6. Наряду с шахтными кабелями они составляют около трети продукции АО "Сибкабель". Томское предприятие выпускает как типовые конструкции, так и конструкции с улучшенными физико-механическими характеристиками и увеличенным сроком эксплуатации. В числе потребителей шахтных и экскаваторных кабелей – крупнейшие добывающие компании, в том числе Гайский, Учалинский ГОКи, Кузбассразрезуголь и другие.

"Предприятия горнорудной отрасли являются нашими ключевыми партнерами. Условия добычи меняются, поэтому мы тоже постоянно совершенствуем конструкции кабелей, адаптируем их под меняющиеся требования партнеров. Запуск новой наклонной линии стоимостью порядка 300 млн рублей, а также современных крутильных машин позволил увеличить объемы выпуска продукции для горняков и расшить ее ассортимент", - сообщил директор АО "Сибкабель" Алексей Жужин.

О предприятии

Акционерное общество "Сибкабель" — предприятие в Томске, один из ведущих производителей кабельной продукции в России. Входит в ООО "Холдинг кабельный Альянс" и ООО "УГМК- Холдинг".

Предприятие ведет свою историю от эвакуации в 1941 году в Томск после начала Великой Отечественной войны двух московских заводов — "Москабель" и "Электропровод". Сейчас номенклатура выпускаемых заводом изделий включает свыше 20 тыс. марок кабелей и проводов. В составе завода пять цехов основного производства. Производственная площадь цехов — 60 тыс. кв. м, численность работающих — около 1170 человек. Наряду с АО "Электрокабель кольчугинский завод", АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ г. Томск" входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.