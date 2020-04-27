"Большие гастроли-онлайн" 27 апреля покажут спектакль "Село Степанчиково и его обитатели"

Москва, 27 апреля. Малый театр представляет свою версию повести Ф.М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". Это история о том, как гениально просто можно манипулировать людьми, если у них нет веры и они боятся любить. Герои трагикомедии, так же как и герои повести, попадают под влияние Фомы Опискина, энергичного человека с потрясающей фантазией, способного заставить людей поверить, что благодаря ему они становятся лучше, становятся более думающими, более духовными.
В декабре 2013 года Василий Бочкарев стал лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший артист" за исполнение роли Фомы Фомича Опискина.
В сентябре 2015 года Василий Бочкарев получил премию за "Лучшую мужскую роль" на фестивале "Виват, Комедия!" в Санкт-Петербурге.
Режиссер-постановщик - Антон Яковлев;
Художник - Николай Слободяник;
Художник по костюмам - Оксана Ярмольник;
Художник по свету - Андрей Изотов, заслуженный работник культуры РФ.
В ролях:
Фома Опискин - Василий Бочкарев, народный артист России, лауреат государственных премий РФ и премии правительства РФ;
Егор Ростанев - Виктор Низовой, заслуженный артист России;
Сергей - Александр Дривень;
Настенька - Лидия Милюзина;
Генеральша - Ольга Чуваева, заслуженная артистка России;
Татьяна Ивановна - Ирина Жерякова;
Сашенька - Аполлинария Муравьева;
Анфиса Обноскина - Татьяна Лебедева, заслуженная артистка России;
Иван Мизинчиков - Глеб Подгородинский, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии РФ;
Евграф Ежевикин - Василий Дахненко, заслуженный артист России;
Анна Перепелицына - Алена Охлупина, народная артистка России;
Павел Обноскин - Михаил Мартьянов;
Видоплясов - Дмитрий Марин;
Гаврила - Владимир Носик, народный артист России.
Премьера состоялась 28 апреля 2013 года.
Продолжительность спектакля 2 часа 56 минут.
Возрастная категория 12+.