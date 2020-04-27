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"Большие гастроли-онлайн" 27 апреля покажут спектакль "Село Степанчиково и его обитатели"

Постановку Малого театра России можно будет увидеть в 19:00
Описание
© Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности

Москва, 27 апреля. Малый театр представляет свою версию повести Ф.М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". Это история о том, как гениально просто можно манипулировать людьми, если у них нет веры и они боятся любить. Герои трагикомедии, так же как и герои повести, попадают под влияние Фомы Опискина, энергичного человека с потрясающей фантазией, способного заставить людей поверить, что благодаря ему они становятся лучше, становятся более думающими, более духовными.

В декабре 2013 года Василий Бочкарев стал лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший артист" за исполнение роли Фомы Фомича Опискина.

В сентябре 2015 года Василий Бочкарев получил премию за "Лучшую мужскую роль" на фестивале "Виват, Комедия!" в Санкт-Петербурге.

Режиссер-постановщик - Антон Яковлев;

Художник - Николай Слободяник;

Художник по костюмам - Оксана Ярмольник;

Художник по свету - Андрей Изотов, заслуженный работник культуры РФ. 

В ролях:

Фома Опискин - Василий Бочкарев, народный артист России, лауреат государственных премий РФ и премии правительства РФ;

Егор Ростанев - Виктор Низовой, заслуженный артист России;

Сергей - Александр Дривень;

Настенька - Лидия Милюзина;

Генеральша - Ольга Чуваева, заслуженная артистка России;

Татьяна Ивановна - Ирина Жерякова;

Сашенька - Аполлинария Муравьева;

Анфиса Обноскина - Татьяна Лебедева, заслуженная артистка России;

Иван Мизинчиков - Глеб Подгородинский, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии РФ;

Евграф Ежевикин - Василий Дахненко, заслуженный артист России;

Анна Перепелицына - Алена Охлупина, народная артистка России;

Павел Обноскин - Михаил Мартьянов;

Видоплясов - Дмитрий Марин;

Гаврила - Владимир Носик, народный артист России.

Премьера состоялась 28 апреля 2013 года.

Продолжительность спектакля 2 часа 56 минут.

Возрастная категория 12+. 

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