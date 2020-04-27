Уральское предприятие Росатома обеспечило сотрудников средствами защиты от СOVID-19

ТАСС, 27 апреля. АО "УЭХК" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) принимает все необходимые меры по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты для обеспечения эпидемиологической безопасности работ.

Как сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК", в подразделения комбината было направлено 200 тыс. масок, 60 бесконтактных дозаторов и 300 литров дезинфицирующей жидкости, 700 индивидуальных дезинфицирующих средств, а также 100 литров концентрата для влажной уборки помещений. Для принятия срочных мер контрольно-пропускные пункты комбината оснастили средствами бесконтактного контроля температуры. В мае измерение температуры будет проводиться медицинскими бесконтактными поверенными термометрами, закупка которых проводится в кратчайшие сроки.

"Наш комбинат – системообразующее предприятие, от работы которого зависит энергетическая безопасность не только нашей страны, но и наших зарубежных партнеров, которым мы поставляем свою продукцию. Выход на работу в условиях пандемии требует с особенной ответственностью соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования и правила личной гигиены. Поэтому нами принимаются все меры по обеспечению работников средствами защиты", – отметил генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.