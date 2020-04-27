{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уральское предприятие Росатома обеспечило сотрудников средствами защиты от СOVID-19

В подразделения Уральского электрохимического комбината направлено необходимое количество медицинских масок, бесконтактных дозаторов и дезинфицирующих средств

ТАСС, 27 апреля. АО "УЭХК" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) принимает все необходимые меры по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты для обеспечения эпидемиологической безопасности работ. 

Как сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК", в подразделения комбината было направлено 200 тыс. масок, 60 бесконтактных дозаторов и 300 литров дезинфицирующей жидкости, 700 индивидуальных дезинфицирующих средств, а также 100 литров концентрата для влажной уборки помещений. Для принятия срочных мер контрольно-пропускные пункты комбината оснастили средствами бесконтактного контроля температуры. В мае измерение температуры будет проводиться медицинскими бесконтактными поверенными термометрами, закупка которых проводится в кратчайшие сроки.

"Наш комбинат – системообразующее предприятие, от работы которого зависит энергетическая безопасность не только нашей страны, но и наших зарубежных партнеров, которым мы поставляем свою продукцию. Выход на работу в условиях пандемии требует с особенной ответственностью соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования и правила личной гигиены. Поэтому нами принимаются все меры по обеспечению работников средствами защиты", – отметил генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

Реклама на ТАСС
Начался прием заявок Национальной премии "Приоритет-2020"
Итоговое голосование жюри и результаты конкурса запланированы на октябрь текущего года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС