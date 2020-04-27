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Начался прием заявок Национальной премии "Приоритет-2020"

Итоговое голосование жюри и результаты конкурса запланированы на октябрь текущего года

Москва, 27 апреля. Оргкомитет Национальной премии объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе "Приоритет-2020".

Проект берет свое начало в 2015 году, когда была утверждена программа импортозамещения правительства РФ на 2015-2020 годы. С 2015 года в проект были вовлечены свыше 1 тыс. российских предприятий - лидеров отраслей.

Учитывая новую экономическую реальность и актуальную повестку, безусловный приоритет премии - эффективное использование современных технологий во всех возможных направлениях. Для российских компаний участие в премии - уникальная возможность рассказать о своих последних достижениях и продемонстрировать результаты повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

"Приоритет-2020" - это уникальная возможность выявления, получения поддержки и развития современных технологий России:

- 30 отраслевых и межотраслевых номинаций, которые охватывают самые различные развивающиеся и перспективные секторы экономики России;

- Регулярно пополняемый состав Экспертного совета – возможность установления новых деловых контактов, а также оценки признанными отраслевыми хедлайнерами и институтами развития;

- Онлайн и офлайн мероприятия – концентрация опыта, идей и ценностей, которые помогают найти необходимые решения в современных нестабильных условиях;

- Расширенные возможности продвижения участников – информационная поддержка реализуется до, вовремя и после проведения премии: социальные сети, федеральные и региональные СМИ, коллаборации с ведущими лидерами мнения и экспертами индустрий.

Прием заявок и отборочные этапы

Отборочные этапы уже начались. В ближайшее время будут анонсированы онлайн-мероприятия с участием экспертов премии и ее номинантов. Конкурс продлится до сентября. Итоговое голосование жюри и результаты конкурса запланированы на октябрь 2020 года.

Подать заявку на участие можно уже сегодня

Организатор ежегодной Национальной премии "Приоритет" - КГ "Деловая Лига".

Оператор премии – НП "Центр развития общественных коммуникаций". 

Возрастная категория 12+.

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