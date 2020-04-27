"Большие гастроли-онлайн" представили программу с 27 апреля по 3 мая

Москва, 27 апреля. "Большие гастроли-онлайн" представили программу трансляций с 27 апреля по 3 мая.

Расписание ближайших показов на неделе с 27 апреля по 3 мая:

27 апреля 19:00 — "Село Степанчиково и его обитатели", 12+, Малый театр России / 2 часа 54 мин;

28 апреля 19:00 — "Леди Макбет Мценского уезда", 18+, Камерный драматический театр под руководством Б.И. Голодницкого (г. Кострома) / 2 часа 7 мин;

29 апреля 15:00 — "Морозко", 6+, Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац / 1 час 33 мин;

30 апреля 19:00 — "Дуэль", 16+, Кировский государственный ТЮЗ "Театр на Спасской" / 2 часа 3 мин;

Спектакль "Дуэль" в 2019 году награжден Премией Правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

1 мая 15:00 — "Сказка о рыбаке и рыбке", 6+, Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева / 42 мин;

2 мая 19:00 — "Гроза", 12+, Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова / 2 часа 32 мин;

3 мая 15:00 — "Смех и не только", 7+, Театр кукол Республики Мордовия / 57 мин.

"Большие гастроли-онлайн", уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров были отменены и тысячи залов театров по всей стране приостановили работу, из спектаклей региональных и ведущих театров страны была собрана онлайн-программа. После нескольких недель огромной популярности проекта 20 апреля 2020 года был запущен и всероссийский конкурс театральных рецензий для молодых критиков.

"Федеральная программа "Большие гастроли", созданная по инициативе Владимира Путина в 2014 году, седьмой сезон встретила в условиях пандемии, но продолжает масштабное развитие единого культурного пространства страны. Когда театральные залы по всей стране приостановили работу, Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности собрал заявки от театров всей страны и запустил направление "Большие гастроли-онлайн". Переживая тяжелый период самоизоляции вместе с театрами, мы одновременно используем это время для открытия новых форм взаимодействия и возможностей. Как показал первый месяц созданного нами "виртуального" гастрольного тура, с помощью онлайн-технологий удается охватить миллионы зрителей, благодаря крупным информационным партнерам — привлечь новую зрительскую аудиторию, через Интернет — получить новый живой отклик, обратную связь с публикой и театрами со всех уголков страны. В ожидании восстановления театрального сезона мы хотим дать возможность каждому театру быть увиденным сотнями тысяч зрителей, которые запомнят трансляцию спектакля и будут ждать его приезда в свой город, когда все обязательно наладится", — комментирует генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова. — Более того, 20 апреля на волне высокого зрительского интереса к проекту, на базе отсмотренных спектаклей мы смогли запустить конкурс театральных рецензий для молодых журналистов и критиков. Мы хотим открыть новые имена, услышать новое слово о театре как от молодого поколения, так и профессионалов".

Зрители проекта — вся страна. За месяц ежедневных трансляций было зафиксировано около 8 млн уникальных просмотров. Взрослые и дети смогли увидеть бесплатно 35 спектаклей театров из 22 регионов, театральные постановки 30 театров из 23 городов России.

Елена Булукова: "Первый месяц программы "Больших гастролей-онлайн" отмечен яркими спектаклями и позитивными отзывами, миллионными просмотрами зрителей и конкурсом рецензий для молодых критиков. Мы продолжаем работу и развитие программы".

На карте "Больших гастролей-онлайн" оказались Владимир, Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург, Калининград, Якутск, Иваново, Оренбург, Орск, Саратов, Липецк, Улан-Удэ, Астрахань, Архангельск, Екатеринбург, Сыктывкар, Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Тверь, Томск, а также Минск (Республика Беларусь).

Абсолютным лидером охвата стал спектакль "Сердце не камень" по пьесе А. Островского театра Et Cetera п/р А. Калягина – 867 093 просмотра. Спектакль "Васса Железнова. Первый вариант", поставленный Малым театром по первому, менее известному варианту произведения Максима Горького, посмотрели 447 379 человек.

Также стабильный интерес у публики вызвали спектакли на социальные темы. Трагикомедию "Тайм-аут" про поколение, чья юность пришлась на бурные девяностые, поставленную Тверским ТЮЗом, посмотрели 328 435 зрителей, а спектакль-модификацию "Герой нашего времени", в котором действие повести М.Ю. Лермонтова переносится в наше время (Астраханский драматический театр), вызвал интерес у 378 523 зрителей.

Стабильно высока аудитория любителей классических опер и балета. Так, балет "Вешние воды" Саратовского театра оперы и балета посмотрели 294 337 человек, оперу "Турандот" Московского музыкального театра "Геликон-опера" – 263 530 человек.

Среди детской аудитории наибольшим успехом пользовались народные и классические сказки. Лидером в этой группе зрителей стала прямая трансляция спектакля "Приключения Ашота-бедняка" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" (428 712 просмотров) и кукольный спектакль по сказке А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин" (327 411 просмотров). Пантомима "Кот в сапогах" Екатеринбургского ТЮЗа собрала 248 583 просмотра.

Программа состоит из трансляции как видеозаписей, так и прямых эфиров, когда актеры выступают в пустом зале специально для зрителей "Больших гастролей-онлайн". Так, Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности взял на себя организацию и финансовые расходы для прямой трансляции спектакля "Мойры Петроградского района" из Московского областного театра кукол. Прямые эфиры также организуются в регионах дирекциями театров. Так, при финансовой поддержке Федерального центра Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" показал в пустом зале спектакли "Эльфы, и тролли, и Волшебный шар" и "Приключения Ашота-бедняка".

С первого показа проекта перед трансляцией к зрителям обращаются кумиры театра и кино, директора театров.

Колоссальную моральную поддержку в это непростое время оказали звезды российской сцены, обратившиеся со словами поддержки к аудитории "Больших гастролей-онлайн": Алла Демидова, Вера Васильева, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Сергей Безруков, Виктор Рыжаков, Нонна Гришаева, Сергей Гармаш, Игорь Петренко, Ольга Лерман, Ирина Пегова, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Максим Матвеев.

Также поддержку театралам и своим коллегам выразили деятели театрального искусства: Дмитрий Бертман, Дмитрий Трубочкин, Юрий Бутусов, Евгений Князев, Евгений Писарев, Константин Райкин, Георгий Исаакян, Владимир Скворцов.

Слова благодарности в адрес программы "Больших гастролей-онлайн" выразили участники в видео-приветствиях перед трансляциями. Среди них Сергей Самодов (директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова), Григорий Лифанов (художественный руководитель Екатеринбургского ТЮЗа), актеры Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева и целые коллективы региональных театров. Все они подчеркивают, что трансляция спектаклей в условиях, когда все театры закрыты на карантин, помогает театрам и зрителям оставаться на связи, не прерывать творческое взаимодействие и организовывать культурный досуг.