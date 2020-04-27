Новикомбанк расширяет программы финансирования проектов в рамках противодействия COVID-19

Москва, 27 апреля. Новикомбанк активно поддерживает проекты предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех, по производству медицинского оборудования и разработке систем защиты и медицинской помощи для лечения больных, в том числе коронавирусом. Об этом в интервью "Коммерсант-Деньги" рассказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Опорный банк Госкорпорации Ростех эффективно взаимодействует с такими предприятиями своего акционера, как холдинг "Швабе", "Автоматика", POZIS и другие.

Холдинг "Швабе" стал единственным поставщиком тепловизоров. POZIS готов начать поставку своей линейки компактных рециркуляторов, которые обеспечивают степень обеззараживания в 99,9% и при этом абсолютно безопасны. Ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов метрополитена и торговых центров разработал концерн "Автоматика". Специализированные лампы встраиваются в механизм эскалатора и в автоматическом режиме обеззараживают поручень, проходящий сквозь излучаемый ультрафиолет.

"Новикомбанк со своей стороны взял на полное обслуживание проекты по поддержке компаний Ростеха, выпускающих оборудование для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия", - подчеркнула Елена Георгиева.

Кроме того, Новикомбанк помогает Ростеху своевременно и четко выполнять социальные обязательства перед своими сотрудниками в период пандемии. "И Ростех, и Новикомбанк на деле, а не на словах заботятся о своих сотрудниках. В условиях распространения коронавирусной инфекции наш акционер не только не приостановит социальные начинания, но, напротив, усилит меры социальной поддержки сотрудников", - рассказала Елена Георгиева.

Например, в корпорации создана единая система управления здоровьем сотрудников, в рамках которой медицинские организации и центры компетенции в контуре Ростеха предоставляют комплекс медицинских услуг и сервисов сотрудникам и членам их семей. В условиях эпидемии компания "Центравиамед" (входит в Госкорпорацию Ростех) развернула специальную программу тестирования на коронавирус, включая выезд врача и медсестры в офис или на предприятие для забора биоматериала для лабораторных исследований.

"Кроме того, в период объявленных президентом нерабочих дней Ростех продолжает выплату заработной платы, материальной помощи, оплату больничных и социальных программ. При этом IТ-сервисы корпорации и платежные инструменты Новикомбанка позволяют проводить все выплаты и организационные процедуры в дистанционном режиме", - подчеркнула в своем интервью Елена Георгиева.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.