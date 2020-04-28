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Стартовала продажа билетов на Международный военно-технический форум "Армия-2020"

Мероприятие пройдет с 23 по 29 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка"
Описание
© Пресс-служба форума "Армия"

Москва, 28 апреля. Началась продажа билетов и автомобильных пропусков на Международный военно-технический форум "Армия-2020". Билеты можно приобрести на официальном сайте форума. 

Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". Форум "Армия" является уникальной платформой для демонстрации передовых достижений научно-технической мысли в сфере ОПК, налаживания конструктивного диалога и обмена опытом между российскими и зарубежными профильными специалистами, а также укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей.

"В текущем году - и это главная отличительная особенность форума - он пройдет одновременно с Армейскими международными играми," - из обращения министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2020". 

Форум "Армия-2020" откроется в воскресенье, 23 августа, и будет работать в закрытом режиме. На этот день билеты продаваться не будут. С 24 по 26 августа пройдут дни работы специалистов. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы форума, 27-29 августа двери форума будут открыты для массового посещения.

Приобрести билеты на форум "Армия-2020" можно в предварительной продаже по сниженной цене. Так, до 21 августа стоимость бизнес-билета будет составлять 1 200 рублей, а билета на дни массового посещения - 400 рублей/день. После 21 августа цена билета составит 1 700 и 700 рублей соответственно.

"Входной билет на форум, приобретенный на один из дней с 27 по 29 августа, позволяет посетить "Танковый биатлон" на полигоне "Алабино" - сообщается на сайте форума. 

На программу Авиационного кластера на территории аэродрома "Кубинка" с 24 по 29 августа можно будет попасть бесплатно без предъявления билета. На территории аэродрома будет действовать бесплатная парковка.

На сайте форума можно приобрести билет на парковку Конгрессно-выставочного центра "Патриот" за 1 500 рублей/день. Данный билет предполагает, что за его обладателем сохраняется парковочное место на стоянке P1 в секторах F-J. Оставить автомобиль на парковке возле "Патриот Экспо" можно будет также при наличии свободных мест, воспользовавшись автоматизированной системой оплаты стоянки парка "Патриот" с почасовой оплатой в размере 250 рублей/час.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготные билеты, предоставляющие право бесплатного входа на форум "Армия".

Список льготных категорий посетителей опубликован на официальном сайте форума.

Возрастная категория 12+.

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