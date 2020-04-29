Онлайн-дискуссия о развитии телеотрасли в России пройдет 29 апреля

Москва, 29 апреля. Круглый стол "Отечественное телевидение в условиях развития цифровой экономики" стартует 29 апреля в 12:00 (мск). Организатором мероприятия выступает Академия Медиаиндустрии при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Конференция пройдет в онлайн-формате. Модерировать интерактивную дискуссию будут декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова и ректор Академии медиаиндустрии, член-корреспондент РАО Вячеслав Умановский.

Ведущие преподаватели факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова обсудят текущие проблемы и задачи развития телевизионной отрасли, а также методы повышения ее конкурентоспособности среди других СМИ.

В рамках круглого стола подробно рассмотрят итоги реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации", ее региональный аспект и законодательное регулирование отрасли.

Спикеры дискуссии в прямом эфире дадут анализ аудитории отечественной телеиндустрии, оценку зрительских предпочтений и контента эфирных и неэфирных телеканалов. В рамках дискуссии также будут затронуты вопросы экономики отрасли, в частности финансовые показатели и реклама на ключевых телевизионных платформах.

Отдельный блок конференции будет посвящен обсуждению итогов доклада Роспечати "Телевидение в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы развития".

Во время прямой трансляции участники смогут задать вопросы докладчикам.

Регистрация на круглый стол доступна по ссылке.

Возрастная категория 16+.