МТС Банк поддержит бизнес льготным кредитованием со ставкой до 8,5% годовых

Москва, 29 апреля. МТС Банк в качестве уполномоченного Министерством экономического развития РФ банка в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" обеспечит малый и средний бизнес доступным финансированием - льготным кредитованием по сниженной ставке до 8,5% годовых.

В рамках программы компании из числа малого и среднего бизнеса могут получить финансирование на выгодных условиях на следующие цели:

- пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей;

- инвестиционную деятельность в размере от 500 тыс. рублей до 1 млрд рублей.

"В конце 2019 года "Программа 8,5" значительно расширилась, добавились новые отрасли. Целью кредитования, как и ранее, является предоставление компаниям возможности развивать свой бизнес, минимизируя затраты на привлечение денежных средств. Сейчас это особенно актуально. Для одних компаний появилось "окно возможностей", для других пандемия определила новые векторы развития, третьи еще более серьезно задумались об онлайн-сервисах и необходимости усиления digital-каналов в своей деятельности", - прокомментировал вице-президент, руководитель корпоративного блока МТС Банка Дмитрий Соловьев.

Ключевыми требованиями к заемщику для получения льготного кредитования являются:

Осуществление деятельности в приоритетных отраслях согласно перечню Минэкономразвития РФ (Приложение №1 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке); Присутствие в Едином реестре МСП и наличие статуса налогового резидента РФ; Отсутствие стадии банкротства; Соответствие финансового состояния требованиям программы.

Помимо основных документов, банк может запросить дополнительные данные о заемщике, подтверждающие его соответствие программе.

"Малый бизнес - одно из стратегических направлений для банка, и нам важно оставаться для клиентов надежным финансовым партнером. Мы постоянно получаем обратную связь от наших клиентов и предпринимаем необходимые меры поддержки и облегчения ведения бизнеса. Включение МТС Банка в программу расширяет наши возможности. Изменения, происходящие в стране, заставляют бизнес двигаться по иной траектории, быстрее реагировать на появляющиеся ниши, переориентировать свою деятельность, исходя из потребностей рынка. Уверен, что кредиты на льготных условиях будут особенно востребованы бизнесом, в том числе в регионах", - отметил руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Узнать о льготном кредитовании и других мерах поддержки малого и среднего предпринимательства можно по телефонам бесплатных Горячих линий:

Малый бизнес и ИП:

8 800 250-0-199

Корпоративный бизнес:

8 800 250-0-520

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Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по ставке до 8,5% годовых реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г. Цель программы - поддержка субъектов МСП путем субсидирования банкам недополученных доходов по льготным кредитам, выданным на оборотные и инвестиционные цели. Период действия программы - 2019-2024 годы.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") - универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." - дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".