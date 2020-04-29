"Делойт" открыл для стран СНГ безвозмездный доступ к банку знаний

Москва, 29 апреля. На официальном сайте "Делойт", СНГ открыт доступ к серии вебинаров "Не один дома". Лекции и дискуссии имеют широкий тематический охват: от нюансов выстраивания логистических цепочек до управления интеллектуальной собственностью, от особенностей трансфертного ценообразования в финансовых сделках до рецептов эффективного налогового расследования. В организации онлайн-встреч приняло участие большинство подразделений Deloitte. Записи представляют собой уникальный экспертный продукт, ранее доступный лишь клиентам ведущей компании "Большой четверки". Сегодня опытом, экспертизой и уникальными решениями Deloitte может воспользоваться любой специалист в сфере права, финансов и управления.

Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра отметила, что на вебинарах говорили не только о реакции на кризис, но и о вопросах долгосрочного поддержания стабильности бизнеса в области интеллектуальной собственности, регулирования новых технологий, комплаенса, корпоративного управления, Legal Tech. Особый интерес вызвали вебинары, посвященные коронавирусу как юридически значимому обстоятельству, регулированию интеллектуальной собственности в технологических проектах, комплаенсу.

"Deloitte Legal всегда активно проводил семинары для клиентов и планировал целый цикл мероприятий на весну, поэтому мы оказались готовы к режиму самоизоляции – оставалось лишь перенести наши идеи в онлайн-формат. Мы понимали риски и повышенную ответственность онлайн-формата и осознанно приняли этот вызов: вели трансляции в режиме реального времени, не ограничивая круг слушателей", - сказала Анна Костыра.

По ее словам, после перехода в онлайн аудитория семинаров выросла более чем в пять раз. "Помимо непосредственно клиентов, которых мы могли бы принять на семинарах в офисе, мы охватили множество новых категорий слушателей, включая региональный бизнес, часто испытывающий дефицит качественного контента, студентов - наших потенциальных будущих сотрудников, конкурентов и просто любителей права и бизнес-обучения", - отметила Костыра.

Она подчеркнула, что, даже когда период изоляции закончится, Deloitte Legal не планирует уходить из онлайна, так как видит в этом формате огромный потенциал. "Кризис показал, что Deloitte Legal не просто готов к работе в новых условиях, но и способен оперативно трансформировать сложности в новые возможности", - заключила юрист.

Партнер Deloitte в СНГ, руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам в России и СНГ Екатерина Трофимова, в свою очередь, отмечает, что материалы компании имеют прикладной характер. "Вебинары посвящены практическим шагам, которые помогут компаниям справиться с актуальными вызовами, в первую очередь, в законодательных вопросах, управлении финансовыми и операционными рисками, технических особенностях перехода на удаленную работу", - сказала она.

По словам Трофимовой, "Делойт", СНГ уже получил положительные отзывы от компаний, сумевших применить полученные знания на практике, и продолжает проводить вебинары по самому широкому кругу тем. "Сотрудники "Делойта" в вебинарах открыто делятся своей лучшей экспертизой и готовы отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире и после него", - заключила она.

Компания "Делойт", СНГ - одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около 3,7 тыс. сотрудников в 20 офисах 11 стран региона. На сегодняшний день офисы "Делойта" открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и Владивостоке (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Нур-Султане, Актау, Алматы и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).