"Библионочь-2020" в Москве установила рекорд по посещаемости

Москва, 29 апреля. Московские библиотеки, музеи и галереи впервые провели Всероссийскую акцию "Библионочь-2020" в онлайн-формате в связи с введением в стране режима самоизоляции. Организатором акции в столице выступил департамент культуры города Москвы. Участниками "Библионочи-2020" стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы: всего онлайн-площадки менее чем за сутки посетили более 98 тыс. человек, что на 25 тыс. больше по сравнению с 2019 годом. Книголюбам и всем, кто неравнодушен к литературе и искусству, был предоставлен доступ к бесплатным онлайн-ресурсам многих учреждений культуры Москвы, трем YouTube-каналам (лекционному, театральному, детско-юношескому), а также страницам в соцсетях.

Основная тематика "Библионочи" в 2020 году, "Опаленные страницы", была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это посвящение объединило разные поколения людей: участники акции и известные деятели культуры прикоснулись к литературному наследию военных лет, послушали лекции о фронтовой агитации и военной теме в современном кинематографе, вспомнили знаменитые фронтовые песни и стихи. Во время акции "Библионочь" можно было пройти онлайн-квест по истории Великой Отечественной войны, увидеть театральные постановки на военную тему известных московских театров, среди которых "Мастерская Дмитрия Брусникина", "Электротеатр Станиславский", Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. Также состоялись увлекательные онлайн-флешмобы, викторины, концерты, сторителлинги и прочтения произведений. В рамках акции состоялось множество онлайн-премьер. Детей увлекли мастер-классы, интересные лекции, показы авторских мультфильмов и короткометражных фильмов.

Российские писатели, филологи, историки, журналисты и блогеры провели более 40 онлайн-встреч. Гузель Яхина, Татьяна Устинова, Евгений Чижов и Андрей Аствацатуров, Галина Юзефович, Константин Ивлев, Ефим Бершин, Ирина Чеснокова и другие деятели в своих выступлениях поднимали вопросы отношения к чтению и литературному творчеству, касались темы будущего современной литературы, говорили о литературе в качестве психологической помощи.

Самыми популярными мероприятиями "Библионочи-2020" стали: "Встреча с Гузель Яхиной. Роман "Зулейха открывает глаза" (лекционный канал), литературная программа "Ольга Берггольц. Голос ленинградской блокады" с Алисой Гребенщиковой, спектакль "Транссиб" от мастерской Брусникина (театральный канал) и киноблок с демонстрацией мультфильмов от студии "Союзмультфильм" (детско-юношеский канал).

Всего на YouTube-каналах прошло 23 основных онлайн-мероприятия: восемь - на лекционном канале, семь - на театральном канале и восемь - на детско-юношеском. Театральный канал закончил работу в 06:00 утра, лекционный - в 03:00, а детско-юношеский - в 23:00.

Помимо трех каналов в акции участвовали 19 библиотек, 18 городских музеев и Московский Дом книги. Общее количество просмотров основных каналов акции составило более 17 тыс. человек. Библиотеки провели 61 онлайн-мероприятие с общим охватом более 48 тыс. человек, музеи - 18 онлайн-мероприятий с охватом более 31 тыс. человек, Московский Дом книги - три онлайн-мероприятия с охватом около 1,3 тыс. человек.

"Библионочь" в столице проходила в девятый раз. В 2019 году к этой акции в Москве присоединились около 70 тыс. человек. Проведение "Библионочи" в новом онлайн-формате подтвердило актуальность акции, ведь количество посетителей в этом году увеличилось почти на 25 тыс. человек.

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