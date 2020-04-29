{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спрос на сервис для организации работы курьеров "Мобильные сотрудники" вырос в восемь раз

Наибольший прирост по числу подключений в марте-апреле показали ресторанный бизнес, непродуктовый ритейл, транспорт и логистика

Москва, 29 апреля. МТС сообщает, что продажи сервиса для организации работы разъездного персонала "Мобильные сотрудники" выросли в период с 1 марта по 25 апреля в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания связывает это с переходом малого и среднего бизнеса на доставку товаров и оказание услуг на дому.

Наибольший прирост по числу подключений показали сервисы доставки еды, торговля, транспорт и логистика. Активнее всего услугой пользуется ресторанный бизнес и продуктовый ритейл - на них пришлось 57% подключений. На втором месте - непродуктовый ритейл (20% подключений), в том числе магазины косметики, бытовой химии, электроники, товаров для дома, на третьем - транспорт и логистика (14%). Компания наблюдает значительный прирост разъездных сотрудников у фермерских хозяйств и сегмента бытовых услуг, которые не являются традиционными потребителями сервиса, но вынуждены переориентировать продажи в условиях кризиса.

"В последние недели наибольшим спросом у бизнеса разного масштаба пользуются цифровые решения, которые помогают максимально оперативно перевести работу в онлайн-режим, чтобы сохранить рентабельность и снизить издержки. В перспективе внедренные в этот период цифровые сервисы помогут бизнесу быстрее восстановиться и повысить свою эффективность даже после возвращения в привычный режим работы," - отметил вице-президент по облачным и цифровым решениям МТС Дмитрий Халин.

По данным рекрутингового сервиса HeadHunter, количество открытых вакансий курьеров за три недели марта, по сравнению с аналогичным периодом февраля, увеличилось почти на 40%, пиковый рост пришелся на вторую половину марта.

Реклама на ТАСС
"Библионочь-2020" в Москве установила рекорд по посещаемости
Онлайн-мероприятия акции посетили более 98 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС