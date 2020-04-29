Спрос на сервис для организации работы курьеров "Мобильные сотрудники" вырос в восемь раз

Москва, 29 апреля. МТС сообщает, что продажи сервиса для организации работы разъездного персонала "Мобильные сотрудники" выросли в период с 1 марта по 25 апреля в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания связывает это с переходом малого и среднего бизнеса на доставку товаров и оказание услуг на дому.

Наибольший прирост по числу подключений показали сервисы доставки еды, торговля, транспорт и логистика. Активнее всего услугой пользуется ресторанный бизнес и продуктовый ритейл - на них пришлось 57% подключений. На втором месте - непродуктовый ритейл (20% подключений), в том числе магазины косметики, бытовой химии, электроники, товаров для дома, на третьем - транспорт и логистика (14%). Компания наблюдает значительный прирост разъездных сотрудников у фермерских хозяйств и сегмента бытовых услуг, которые не являются традиционными потребителями сервиса, но вынуждены переориентировать продажи в условиях кризиса.

"В последние недели наибольшим спросом у бизнеса разного масштаба пользуются цифровые решения, которые помогают максимально оперативно перевести работу в онлайн-режим, чтобы сохранить рентабельность и снизить издержки. В перспективе внедренные в этот период цифровые сервисы помогут бизнесу быстрее восстановиться и повысить свою эффективность даже после возвращения в привычный режим работы," - отметил вице-президент по облачным и цифровым решениям МТС Дмитрий Халин.

По данным рекрутингового сервиса HeadHunter, количество открытых вакансий курьеров за три недели марта, по сравнению с аналогичным периодом февраля, увеличилось почти на 40%, пиковый рост пришелся на вторую половину марта.