Москва, 29 апреля. В Уфе завершил работу Первый международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии". Трансляции форума смотрели на всех континентах. Аудитория пленарных заседаний составила 5,7 млн человек.

На официальной платформе регистрацию прошли порядка 10 тыс. пользователей, а география зрителей составила 35 стран: Россия, США, Великобритания, Германия, Швейцария, Италия, Испания, Франция, Япония, КНР, Индонезия, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Саудовская Аравия, Сирия, Катар, Турция, Швеция, Мексика, Австрия, Армения, Греция, Польша, Казахстан, Украина, Молдова, Сербия, Чехия и другие.

Сопредседателями проекта выступили ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

О форуме написали более 100 российских и международных изданий. Трансляция пленарных секций велась на русском и английском языках, в том числе на Россию и Европу (телеканал RT) и арабский мир (крупнейший пан-арабский телеканал Аль-Маядин). Деятельность форума освещали 20 международных и федеральных информационных партнеров, 10 из которых транслировали мероприятие в прямом эфире.

Башкирия подписала соглашение о развитии инвестпроектов в сфере здравоохранения и санаторно-курортной отрасли. Документ в режиме онлайн во время форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" согласовали глава республики Радий Хабиров, председатель правления компании InterHealth Canada Эмад Эль-Дукаир и представитель фирмы IHDpay group Чун Юан Чанг. Ключевыми направлениями станут: определение перспективных отраслей медицины, реализация инвестиционных и научно-исследовательских проектов, развитие санаторно-курортной отрасли, современных технологий лабораторной диагностики и формирование благоприятного инвестклимата в здравоохранении.

После завершения форума по его итогам ожидается подписание и других перспективных соглашений. Интерес к форуму проявили крупные иностранные инвесторы: Эрнесто Ферленги, президент Ассоциации итальянских промышленников в России, Раффаэле Де Беттин, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A., член конфедерации итальянской промышленности (Италия), Чжоу Лицюнь, генеральный директор China Chengtong International Investment Co., президент АО "Гринвуд", президент Союза китайских предпринимателей в России, д-р Эмад Аль-Дукайр, президент InterHealth Canada KSA, председатель саудовско-британского совместного делового совета, член исполнительного комитета Российско-Арабского делового совета (Саудовская Аравия), Келли Лефковитц, директор по инвестициям China American Global Fund (США), д-р Сучай Танавастьен, главный технический директор Empire Digital Company Limited, старший советник Datagate Сompany Limited (Таиланд).

Со знаменитого режиссера Люка Бессона взяли обещание снять в республике фильм о Башкирском эпосе. Надежду на то, что Бессон согласится, выразила ведущая форума Ксения Собчак во время видеосвязи с режиссером. Идею поддержал и Радий Хабиров.

Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом. Радий Хабиров сказал, что в августе 41-го года государства "меж собой начали рисовать контуры нового мира, который будет после того, как будет победа". Глава Башкирии добавил, что и сейчас надо об этом поговорить.

Вызовы, с которыми сталкивается управленческая команда в связи с пандемией коронавируса, необходимо рассматривать не только как проблемы, но и как возможность движения вперед, отметил глава.

"Это вызовы для осознания того, что нам нужно сделать, чтобы быстро стартовать. Для нас это время возможностей", – сказал Хабиров.

Во время форума прошло 12 деловых мероприятий: девять рабочих секций, в которых приняли участие более 100 спикеров, пресс-конференция, а также два пленарных заседания - международное и российское.

Делегаты российской пленарной сессии "Новая реальность: государство и глобальные вызовы" обсудили главные проблемы, с которыми столкнулся бизнес в связи с пандемией COVID-19, а также наметили пути выхода из экономического кризиса.

Эксперты сошлись во мнении, что России нужно принять экстренные и неординарные меры для спасения экономики и поддержания социального уклада страны. Необходимо развивать медицину, искусственный интеллект, диджитал-сферу и другие направления, которые позволят стимулировать спрос и не допустить затяжной рецессии.

Участники форума выразили мнение, что необходимо готовить меры поэтапного выхода из карантинного состояния. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что, если мы не будем работать, у нас есть серьезный риск, что технологические цепочки, которые сегодня еще можно восстановить, окончательно разрушатся. Однако если мы продержимся какое-то время в этом состоянии, это будет атрофия отдельных частей экономики, что повлияет на все тело российской экономической системы.

Меры помощи бизнесу предложил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

В рамках международной пленарной сессии делегаты обсудили главные проблемы, с которыми столкнулся мир в связи с пандемией COVID-19, а также пути выхода из глобального экономического кризиса. Модератором встречи выступила телеведущая, кандидат в президенты России 2018 года Ксения Собчак.

Ксения Собчак во время форума отметила, чем знаменит Башкортостан.

"Наверное, каждый, кто подумает о Башкортостане, подумает о… Кстати, о чем мы подумаем? Наверное, в первую очередь, мы все вспомним башкирский мед. Но если мы подумаем еще, мы вспомним, что именно эта республика делает и поставляет больше всего бензина, а также вот та самая сода, которая стоит на каждой кухне, она тоже родом из Башкортостана. А еще в небе летает огромное количество самолетов и вертолетов с двигателями, которые тоже делаются в Башкирии", - сказала модератор форума.

Известный режиссер Люк Бессон, выступая с виртуальной сцены, отметил, что как художник не может внести вклад для изменений в мире, предпочитая заботиться о настоящем.

"Мой посыл ко всем от 20 до 80 лет заключается в том, что надо быть лучше, чем прошлое поколение. Только тогда мы сможем называться обществом! Нам также надо поддержать молодежь. У них должно все получиться, у них есть энергия и драйв", - отметил Бессон.

Нассим Талеб в своем выступлении, напротив, обратился к прошлому. Он указал на ошибки, которые допустили многие страны в начале распространения эпидемии.

"Это даже не пандемия, все было достаточно предсказуемо, это несвоевременная реакция на события", - сказал он.

Футурист Митио Каку сравнил текущую ситуацию в мире с Великой депрессией. И, заглядывая в будущее, предрек, что в борьбе с инфекцией человечеству помогут новейшие технологии.

"Мы сможем справиться с коронавирусом, используя искусственный интеллект, а также различные технологии. Это поможет анализировать имеющуюся информацию."

Технологии будущего позволят выявлять инфекцию за считанные минуты, отмечает Каку. Однако для этого людям придется пожертвовать некоторыми конфиденциальными данными.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, говоря о будущем, заявил, что после пандемии человечество уже не будет прежним и это требует от политиков и ученых представить новые принципы управления современным обществом. Глава республики также заявил о важности обеспечения устойчивости государства в кризисных условиях. В частности, государство должно уметь обеспечить информационную безопасность.

Во время форума состоялась презентация инвестиционного потенциала Республики Башкортостан, в рамках которой представлена уникальная модель взаимодействия инвесторов и правительства Республики Башкортостан - универсальный инвестиционный маркетплейс. Трансляцию презентации посмотрели несколько миллионов человек целевой аудитории.

Советник по международным делам региона Ломбардия (Италия) Массимилиано Феррари рассказал о том, почему Италия больше всех из европейских стран пострадала от пандемии. По его словам, Италия оказалась не готова к пандемии и слишком поздно приняла необходимые меры и ограничила перемещение людей.

Мэр Измира Тунч Сойер заявил, что из-за пандемии коронавируса в Турции больше других пострадала сфера туризма.

Эксперты секции "Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн-профессий" сошлись во мнении, что посткоронавирусный рынок труда значительно изменится.

Участники секции ритейлеров обсудили перемены в поведении покупателей. Ассоциация компаний интернет-торговли провела обсуждение, посвященное проблемам ритейла и e-commerce "Магазины 4.0. Апрельская Пятилетка и новая стратегия развития".

Об участниках

Ключевыми российскими спикерами стали: Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив; Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан; Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"; Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства; Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей; Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации; Алексей Репик, член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"; Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "СКОЛКОВО"; Игорь Юргенс, российский экономист, президент Института современного развития (ИНСОР), кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ); Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации; Антоний Швиндт, директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации; Исак Фрумин, заслуженный профессор, научный руководитель института образования НИУ ВШЭ; Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России; Сергей Беляков, президент Ассоциации компаний розничной торговли, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития; Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли; Роман Карманов, первый заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда", сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров России.

В работе форума приняли участие иностранные эксперты практически из всех сфер: Стив Эванс, директор по исследованиям института производств и промышленности инженерного факультета Кембриджского Университета, Роджер Маннингс, председатель совета директоров Российско-Британской торговой палаты, независимый член Совета директоров ПАО "Лукойл", Чарльз Хендри, президент консультативного совета Российско-Британской Торговой Палаты, Филип Перкон, основатель и генеральный продюсер Недели российского кино в Великобритании, Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики, Стефан Койтер, депутат Бундестага, Франко Фраттини, экс-министр иностранных дел Италии, президент Института Евразийских Исследований, Массимилиано Феррари, советник по международным делам региона Ломбардия (Италия), Умару Абдурахаман, депутат Национального собрания Республики Нигер, Лауреано Факундо Ортега Мурильо, спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией, Иван Акоста, министр финансов Никарагуа, Рапота Григорий Алексеевич, государственный секретарь Союзного государства, Юмашева Инга Альбертовна, депутат Государственной Думы, Марданшин Рафаэль Мирхатимович, депутат Государственной Думы, Мария Янушевич, депутат парламента Сербии, Нассим Талеб, эссеист, писатель, статистик, трейдер и риск-менеджер, Параг Ханна, ведущий эксперт по геополитическим вопросам, писатель, автор ряда мировых бестселлеров. Старший научный сотрудник Центра Азии и Глобализации Института общественной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, основатель и генеральный директор консалтинговой компании FutureMap, Тунч Сойер, мэр г. Измир (Турция), Люк Бессон, кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель, Фредрик Рейнфельдт, экс-премьер-министр Швеции, Митио Каку, физик-теоретик, активный популяризатор науки, футурист, Лучиани Джакомо, научный руководитель магистерской программы "Международная энергетика" Парижской школы международных отношений, Сьянс-По (Париж, Франция), профессор Института проблем развития и международных исследований (Женева, Швейцария), Кабаби Мануэль Сакаль, президент и основатель Plus International Bank в Майами, США.

Первый международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" проходил в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com.

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