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Новикомбанк увеличил кредитование промышленности на 30% по итогам 2019 года

Кредитный портфель составил 324,3 млрд рублей

Москва, 30 апреля. Новикомбанк опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за 2019 год. Отчетность отражает успешную реализацию банком стратегии, направленной на построение опорного банка российской промышленности и Госкорпорации Ростех.

По состоянию на 1 января 2020 года активы Новикомбанка оценивались в 473,6 млрд рублей, по итогам прошедшего года их рост превысил 16%. Кредитный портфель Новикомбанка, образующий основную статью активов, увеличился на 30% и составил 324,3 млрд рублей.

Рост кредитного портфеля определялся расширяющимися объемами финансирования, предоставленного Новикомбанком предприятиям машиностроения, авиастроения, радиоэлектроники и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Наибольший рост кредитного портфеля в 2019 году пришелся на авиастроение (более чем в 2,5 раза) и судостроение (почти в 3 раза).

Выраженная позитивная динамика кредитного портфеля обеспечила значения показателей эффективности деятельности банка на уровне лучших в банковской отрасли.

Стратегия развития Новикомбанка основывается на построении отношений всестороннего глубокого партнерства с крупными промышленными предприятиями, организации их комплексного обслуживания, проведении сделок привлечения и размещения ресурсов, обеспечении расчетов с контрагентами. Такой подход обеспечил банку устойчивую ресурсную базу и позволил увеличить по итогам года объем привлечения клиентских ресурсов.

"Результаты 2019 года подтверждают эффективность нашей бизнес-модели и дают нам уверенность в перспективном развитии, в том числе с учетом текущих вызовов. Новикомбанк работает с ведущими представителями ключевых отраслей российской промышленности, тщательно прорабатывает финансовые решения для реализации их инновационных проектов. Мы уверены в уровне риска даже в условиях повышенной волатильности и продолжаем развивать сотрудничество с предприятиями Ростеха в сложившихся на рынке непростых экономических условиях для того, чтобы наши партнеры могли своевременно и на высшем уровне реализовать поставленные перед ними масштабные задачи", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

О компании

АО АКБ "Новикомбанка" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.

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