Новикомбанк увеличил кредитование промышленности на 30% по итогам 2019 года

Москва, 30 апреля. Новикомбанк опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за 2019 год. Отчетность отражает успешную реализацию банком стратегии, направленной на построение опорного банка российской промышленности и Госкорпорации Ростех.

По состоянию на 1 января 2020 года активы Новикомбанка оценивались в 473,6 млрд рублей, по итогам прошедшего года их рост превысил 16%. Кредитный портфель Новикомбанка, образующий основную статью активов, увеличился на 30% и составил 324,3 млрд рублей.

Рост кредитного портфеля определялся расширяющимися объемами финансирования, предоставленного Новикомбанком предприятиям машиностроения, авиастроения, радиоэлектроники и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Наибольший рост кредитного портфеля в 2019 году пришелся на авиастроение (более чем в 2,5 раза) и судостроение (почти в 3 раза).

Выраженная позитивная динамика кредитного портфеля обеспечила значения показателей эффективности деятельности банка на уровне лучших в банковской отрасли.

Стратегия развития Новикомбанка основывается на построении отношений всестороннего глубокого партнерства с крупными промышленными предприятиями, организации их комплексного обслуживания, проведении сделок привлечения и размещения ресурсов, обеспечении расчетов с контрагентами. Такой подход обеспечил банку устойчивую ресурсную базу и позволил увеличить по итогам года объем привлечения клиентских ресурсов.

"Результаты 2019 года подтверждают эффективность нашей бизнес-модели и дают нам уверенность в перспективном развитии, в том числе с учетом текущих вызовов. Новикомбанк работает с ведущими представителями ключевых отраслей российской промышленности, тщательно прорабатывает финансовые решения для реализации их инновационных проектов. Мы уверены в уровне риска даже в условиях повышенной волатильности и продолжаем развивать сотрудничество с предприятиями Ростеха в сложившихся на рынке непростых экономических условиях для того, чтобы наши партнеры могли своевременно и на высшем уровне реализовать поставленные перед ними масштабные задачи", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

О компании

АО АКБ "Новикомбанка" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.