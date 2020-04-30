На ПАО "МЗИК" приготовили ветеранам подарки и поздравления с Днем Победы

ТАСС, 30 апреля. На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина (ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК) подготовили ветеранам более 200 подарочных наборов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью ПАО "МЗИК".

"В канун 9 Мая подарки и поздравления с Днем Победы получат ветераны-калининцы: участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и блокадники. Подарочные наборы им на дом доставят волонтеры из молодежной организации ПАО "МЗИК", - сообщают на предприятии.

К встрече 75-летия Победы на заводе имени М.И. Калинина готовились более полугода - проводили цикл уроков мужества для учеников подшефной школы, корпоративные конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, посвященные великим битвам и полководцам ВОВ, заводчанам, сражавшимся на фронте, рабочим, инженерам и конструкторам, трудившимся в тылу. С января в выставочной экспозиции предприятия стартовали тематические экскурсии для молодых сотрудников ЗиКа, школьников и студентов.

"Кульминацией юбилея должны были стать торжественные мероприятия с участием ветеранов. Однако из-за введенных противоэпидемиологических мер все празднества перенесены на более поздний срок. Но это вовсе не означает, что их главные герои останутся без поздравлений", - рассказали в отделе.

Администрация предприятия совместно с профсоюзным комитетом подготовила для них более 200 подарочных наборов. Доставить их на дом участникам войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и блокадникам вызвались члены молодежной организации ПАО "МЗИК".

Ребята с первых дней объявления режима самоизоляции взяли шефство над представителями старшего поколения. Они обеспечивали их продуктами питания, предметами первой необходимости, лекарствами.

"Я был приятно удивлен такому огромному количеству желающих стать волонтерами. Мы сейчас переживаем нелегкие времена. Конечно, они не идут ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю советских людей в Великую Отечественную. Но именно ситуация с коронавирусом показала, что мы по-прежнему едины, что можем рассчитывать на помощь ближнего, что воспитали достойное поколение детей и внуков. И вместе мы преодолеем любые испытания", - считает председатель Совета ветеранов ПАО "МЗИК" Лев Богуславский.

"Это естественный порыв - помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. А ветераны оказались самыми уязвимыми в период пандемии. Поздравить же наших легендарных калининцев с Днем Победы - для нас не просто задание, это великая честь. И мы благодарим заводчан за оказанное нам доверие. Надеемся, что скоро режим самоизоляции снимут, мы сможем пригласить ветеранов на завод и вместе отпраздновать 75-летие Победы", - отметил лидер молодежной организации ПАО "МЗИК" Илья Рыжов.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.