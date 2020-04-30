Коммунальные машины производства ПАО "МЗИК" применят против COVID-19 в Екатеринбурге

ТАСС, 30 апреля. ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК), одно из ведущих предприятий ОПК Урала, отправит на улицы Екатеринбурга пять новых коммунальных машин МК2000 своего производства, оснащенных вакуумной установкой и специальным навесным поливомоечным оборудованием. В скором времени они выйдут на улицы уральского мегаполиса, сообщили в четверг на предприятии.

"При помощи этой техники будет проводиться санитарная обработка уральской столицы. Это одна из мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", - отметили в отделе по связям с общественностью ПАО "МЗИК". Каждая из машин МК2000 при однократной заправке способна обработать дезинфицирующим раствором площадь около 20 тыс. кв. м, причем эта техника предусмотрена для уборки и обработки внутриквартальных проездов, тротуаров, парковых зон, территорий промпредприятий и жилых комплексов - там, где крупногабаритная техника не пройдет. В комплект поливомоечной установки входит также выносная насадка-пистолет, при помощи которой можно проводить дезинфекцию внешних поверхностей зданий и сооружений, включая остановочные комплексы общественного транспорта.

"Мы провели испытание МК2000 с поливомоечным оборудованием на территории предприятия и получили достаточно хороший результат. Было принято решение обратиться в адрес губернатора с предложением рассмотреть возможность использования нашей машины для санитарной обработки улиц Екатеринбурга и других крупных городов области. Глава региона принял положительное решение, и к 30 апреля мы изготовили пять машин с комплектами вакуумного и поливомоечного оборудования для Екатеринбурга", - рассказал заместитель генерального директора ПАО "МЗИК" по гражданской продукции Владимир Хайкин.

Прежде чем передать всю партию техники, калининцы в середине апреля предоставили две машины для тестовой эксплуатации. Ее провели сотрудники коммунальных служб Кировского и Железнодорожного районов Екатеринбурга на территории набережной городского пруда. "Возможности МК2000 по санобработке дорожных покрытий и сооружений лично оценивал глава города Александр Высокинский. После успешного "экзамена" одна из МК2000 отправилась в Кировский район на дальнейшую подконтрольную эксплуатацию. В мае пять новых машин выйдут на улицы Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Кировского и Орджоникидзевского районов", - рассказали в отделе по связям с общественностью предприятия.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.

О машине МК2000

На предприятии отметили, что коммунальная вакуумная подметально-уборочная машина МК2000 разработана ПАО "МЗИК" по договору с Минпромторгом РФ в рамках программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Она на 70% состоит из комплектующих отечественного производства и стоит на 20% ниже, чем аналогичная импортная техника. При этом машина не уступает зарубежным аналогам по своим техническим и эксплуатационным характеристикам.

Благодаря уникальной по производительности вакуумной установке МК2000 способна очищать город от снега, грязи и пыли, а также от скапливающихся на дорогах и тротуарах вредных веществ, выделяемых автомобильным транспортом. Она может работать не только на бензине, но и на более безопасном для человека и окружающей среды природном топливе - метане и пропане. Машина рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 15 до плюс 40 градусов по Цельсию, что позволяет использовать ее в различных регионах России. А благодаря современному дизайну коммунальная техника будет органично смотреться на улицах любого современного мегаполиса, сказано в сообщении ПАО "МЗИК".

"МК2000 отличается и повышенной комфортностью: она оснащена кондиционером, управление навесным оборудованием осуществляется из кабины, причем информация отображается на большом жидкокристаллическом дисплее", - отмечают в пресс-службе предприятия.

Прежде чем приобрести технику, заказчик может ее протестировать в реальных условиях в течение нескольких месяцев. Так, в 2018 году МК2000 успешно прошла подконтрольную эксплуатацию в Екатеринбурге, Белгороде, Менделеевске и других муниципалитетах.