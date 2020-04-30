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"Делойт" запустил в странах СНГ сервис о мерах господдержки населения и экономики

Чтобы узнать о доступных мерах государственной поддержки, пользователю необходимо воспользоваться интерактивным навигатором и ответить на несколько вопросов программы

Москва, 30 апреля. Компания представила на своем сайте интерактивный навигатор, позволяющий отследить изменения в государственном регулировании, направленные на поддержку населения и экономики в период нестабильности. Новый инструмент поможет пользователям быстро узнать о доступных именно им мерах государственной поддержки. Для этого необходимо лишь ответить на простые вопросы, предложенные программой.

К примеру, пользователи сервиса могут узнать, какие налоговые меры поддержки получит их предприятие в связи с COVID-19, проверить соблюдение условий для получения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, выяснить информацию о продлении сроков представления деклараций и уплаты налогов.

Навигатор будет систематически обновляться, чтобы обеспечить посетителей площадки актуальными данными в удобном формате, подчеркнули разработчики. В компании уверены, что знания, полученные с помощью интерактивного навигатора, помогут выбрать верный курс в период неопределенности.

В такой предметной области, как господдержка, очень эффективны инструменты самодиагностики, полагает Юлия Орлова, партнер департамента налогов и права "Делойт", СНГ, руководитель Групп по обслуживанию промышленных предприятий, предприятий химической отрасли и японских компаний в СНГ: "В цифровую эпоху многие процессы нужно автоматизировать, поэтому мы предлагаем всем посетителям нашего сайта интерактивный навигатор как быстрый и надежный способ получить первоначальное понимание о доступных мерах господдержки".

Как отметил Артем Васютин, партнер департамента налогов и права "Делойт", СНГ, команда "Делойта" в кратчайшие сроки создала ресурс, где собраны и понятно структурированы государственные меры поддержки различных отраслей реального сектора экономики. "Процесс от идеи до реализации занял несколько дней, - подчеркнул эксперт. - Безусловно, навигатор - это динамичный инструмент информирования, который мы обновляем на ежедневной основе по мере выхода новых нормативных документов и инициатив".

Вместе с тем разработчики подчеркивают, что интерактивный навигатор не является официальной консультацией или рекомендацией компании. Он создан исключительно в целях информирования. Сервис содержит комментарии и выводы, основанные исключительно на данных, полученных из открытых источников, в том числе авторитетных СМИ.

Компания "Делойт", СНГ - одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около 3,7 тыс. сотрудников в 20 офисах 11 стран региона. На сегодняшний день офисы "Делойта" открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и Владивостоке (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Нур-Султане, Актау, Алматы и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).

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