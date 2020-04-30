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Воронежская облдума приняла поправки для снижения нагрузки на МСП в период пандемии

Региональные меры господдержки коснутся более 7 тыс. предпринимателей, действие всех этих мер предлагается распространить на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов Пресс-служба Воронежской областной Думы
Описание
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
© Пресс-служба Воронежской областной Думы

ТАСС, 30 апреля. Воронежская областная дума приняла пакет поправок для снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в период пандемии, сообщили в четверг в пресс-службе регионального парламента. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, меры господдержки коснутся более 7 тыс. предпринимателей, работающих в отраслях экономики, которые имеют наибольшие риски в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области" был принят на 56-м заседании регионального парламента в четверг. Корректировки коснулись законов "О налоге на имущество организаций" и "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков". 

"В Воронежской области заявлена 21 мера федеральной поддержки организаций и предпринимателей, имеющих наибольшие риски в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В дополнение к ним был оперативно разработан региональный пакет мер, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня часть этих инициатив была оформлена законодательно", - рассказал Владимир Нетесов. 

Он напомнил, что санаторно-курортные организации включены в Перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время от уплаты налога на имущество организаций освобождены пять подобных организаций региона, входящих в Перечень санаторно-курортных учреждений Минздрава РФ. Новым положением закона "О налоге на имущество организаций" действие льготы будет распространено на санаторно-курортные учреждения Воронежской области, не включенные в соответствующий федеральный список. По оценке, объем льгот составит около 10 млн рублей, а количество получателей - 11. 

"Юрлицам, зарегистрированным на территории Воронежской области, которые являются собственниками административно-деловых центров, торговых центров, помещений, расположенных в этих объектах недвижимости, предоставлено право на уменьшение подлежащей уплате в областной бюджет суммы налога на имущество организаций на сумму арендной платы, уменьшенной в соответствии с заключенными после 1 марта 2020 года дополнительными соглашениями к договорам аренды с арендаторами таких объектов недвижимости. Данная налоговая льгота коснется около 70 организаций региона и составит почти 300 млн рублей", - рассказали в пресс-службе о еще одном из новых положений документа.

Также новыми статьями дополнен закон "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков". Этими статьями устанавливаются пониженные ставки налога для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

"Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях, которые работают в сферах культуры, туризма, физической культуры и спорта, общественного питания, гостиничной деятельности, бытовых услуг, дополнительного образования", – отметил председатель областной думы. 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или индивидуального предпринимателя, размер ставки налога снижен с 6 до 1%. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, размер налоговой ставки снижен с 15 до 5%. Данная мера поддержки коснется около 6,6 тыс. предпринимателей и составит более 220 млн рублей. 

Действие всех этих мер предлагается распространить на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и установить срок действия закона до 31 декабря 2020 года включительно. 

"Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подпадающих под действие всех вышеперечисленных льготных ставок, - более 7 тыс. Данные меры направлены на сохранение рабочих мест и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Хотелось бы отметить, что на начальном этапе на меры господдержки регионального уровня из областного бюджета будет направлено около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в регионе сформирован дополнительный финансовый резерв на меры поддержки, которые еще пока не определены региональными властями, но потребность в которых может возникнуть в среднесрочной перспективе. Региональный парламент, в случае необходимости, готов оперативно внести соответствующие изменения в законодательство", - констатировал Владимир Нетесов.

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