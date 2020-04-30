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Национальный нефтегазовый форум и выставка "Нефтегаз-2021" пройдут в апреле 2021 года

В рамках форума посетителей ждут круглые столы, форсайт-сессии, практические семинары, технологические конференции и панельные дискуссии

Москва, 30 апреля. В Москве в ЦВК "Экспоцентр" с 26 по 29 апреля 2021 года состоятся 20-я юбилейная международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Нефтегаз-2021" и Национальный нефтегазовый форум.

Глобальные вызовы и тренды топливно-энергетической индустрии обращают внимание отечественной отраслевой повестки на вопросы анализа и прогнозирования цен нефтегазовых рынков, цифровизации ключевых производственных процессов, импортозамещения и локализации, кадровой трансформации и роли человека в эпоху роботизации, обеспечения промышленной безопасности на предприятиях ТЭК, развития газовой отрасли и СПГ, поиска новых месторождений, экспортного потенциала высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения. В фокусе энергетической политики - модернизация переработки нефти, совершенствование системы нормативно-правового регулирования, технологическое партнерство и новые возможности международного сотрудничества в условиях геополитических ограничений, а также развитие научно-технической базы. Именно эти темы будут в центре внимания в рамках предстоящих Национального нефтегазового форума и выставки "Нефтегаз-2021".

Повестку форума составляет широкий спектр актуальных вопросов, для обсуждения которых в программе предусмотрены разнообразные форматы коммуникации между участниками: круглые столы, форсайт-сессии, практические семинары, технологические конференции и панельные дискуссии. Форум будет проходить три дня, третий день мероприятия сфокусирован вокруг темы нефтегазохимии.

Выставка "Нефтегаз" - самая масштабная в России по данной тематике, входит в десятку ключевых нефтегазовых выставок мира, постоянно подтверждая свой статус эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена опытом и информацией о новейших технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли. Согласно Общероссийскому рейтингу выставок, это лучшая выставка России по тематике "Нефть и газ" во всех номинациях (подробнее о рейтинге).

В работе выставки принимают участие более 500 отраслевых компаний. За время проведения мероприятия площадку посещают более 20 тыс. гостей и участников.

Совместное проведение Национального нефтегазового форума и выставки "Нефтегаз" - синергия, формирующая одну из крупнейших отраслевых демонстрационных и коммуникационных площадок, которая вбирает в себя как многолетнюю богатую историю развития нефтегазовой промышленности, так и инновационные решения, призванные обеспечить последовательный экономический рост в рамках отрасли.

Востребованность выставки и форума подтверждается регулярным участием и заинтересованностью в мероприятиях представителей отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеров нефтегазовых и машиностроительных компаний, лидеров экспертного сообщества, профильных союзов и ассоциаций, ведущих аналитиков финансового сектора и консалтинговых компаний, а также представителей ведущих средств массовой информации.

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