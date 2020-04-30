Фонд Росконгресс и МТС объединят усилия для организации работы горячей линии "Мы вместе"

Москва, 30 апреля. Фонд Росконгресс и компания МТС подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Мы вместе" - общероссийской горячей линии по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавших в группу риска в условиях пандемии.

В рамках подписанного соглашения участники волонтерского движения МТС присоединятся к проекту "Мы вместе" в качестве операторов горячей линии и будут консультировать звонящих по вопросам покупки и доставки товаров первой необходимости и лекарств. Сотрудники Фонда Росконгресс организуют необходимый инструктаж и обучение волонтеров.

"Сегодняшние непростые условия объединяют представителей разных сфер бизнеса. Особое значение принимают общие социальные инициативы. Создание колл-центра - одна из таких инициатив. Мы признательны партнерам, которые поддерживают наши начинания в организации горячей линии и приглашаем всех, кто желает поддержать проект, присоединиться к нему. Убежден, что наши сплоченные действия по развитию этого проекта могут послужить хорошим примером для всего российского бизнеса", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

По словам инициатора проекта горячей линии, руководителя дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Марии Киселевой, количество звонков о помощи, поступающих на горячую линию, растет в геометрической прогрессии. За полтора месяца ее работы было обработано более 2 млн вызовов. Такой объем требует привлечения дополнительного персонала. "Мы благодарны нашим партнерам за то, что они нашли возможность поддержать наш проект, ведь сегодня, только объединившись, можно ответить на все вызовы и пройти через все трудности", - подчеркнула она.

"В МТС на протяжении многих лет действует масштабное волонтерское движение, которое на текущий момент объединяет больше 7,5 тыс. сотрудников компании. В сегодняшних непростых условиях помощь волонтеров нужна как никогда, и мы рады присоединиться к организации работы горячей линии и оказать всю необходимую поддержку", - отметила Елена Серегина, директор департамента корпоративной социальной ответственности МТС.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Участники акции: Фонд Росконгресс, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеры Конституции", ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС", предприниматели, НКО и обычные граждане.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.

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