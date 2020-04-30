Ульяновская область готова обеспечить инфраструктуру для бесплатного питания школьников

Ульяновск, 30 апреля. Владимир Путин 1 марта 2020 года подписал закон, который вводит бесплатное питание школьников с 1 по 4 классы. Для реализации этого закона в регионах должна быть подготовлена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, с 1 мая вступают в силу изменения в закон "О безопасности и качестве пищевых продуктов", в соответствии с которым для питания школьников необходимо использовать продукцию для детского питания, соответствующую действующим ГОСТам.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 30 апреля осмотрел мясоперерабатывающий завод мощностью до 30 т мясной продукции в сутки, строительство которого завершается в Ульяновской области. Продукция предприятия будет предназначена преимущественно для поставки всего ассортимента мясной продукции в сферу социального питания региона, в том числе и в образовательные организации.

По словам губернатора региона Сергея Морозова, Ульяновская область, несмотря на сложную ситуацию в стране, в очередной раз доказала, что не отказывается от амбициозных планов по развитию. Ввод в эксплуатацию в ближайшее время такого объекта позволит решить целый пласт вопросов по безопасности и качеству социального питания в регионе, особенно в свете изменений в действующее законодательство и поручений президента об организации бесплатного питания школьников. Уникальность предприятия в том, что в его состав входит единственный на территории региона промышленный пункт забоя КРС, это позволит осуществлять полный цикл производства - от убоя животных до производства готовой продукции. На каждом этапе процесс контролируется ветеринарной службой, что гарантирует качество и безопасность продукции.

Завершение строительства такого комплекса позволит региону выполнить требования закона о бесплатном питании учащихся 1-4 классов. Во многих образовательных учреждениях отсутствует возможность безопасно готовить питание, работая с сырьем. Новый завод позволит обеспечить всю сферу социального питания мясной продукцией высокой степени готовности, которая будет изготавливаться в соответствии с действующими ГОСТами, в том числе регламентирующими производство продуктов питания для детского питания. Рецептуру продукции для предприятия в рамках регионального научно-образовательного центра на базе АНО "Агентство здорового и социального питания" разрабатывают специалисты профильного Московского государственного университета пищевых производств.