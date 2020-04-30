{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ульяновская область готова обеспечить инфраструктуру для бесплатного питания школьников

В частности, в регионе завершается строительство мясоперерабатывающего завода для поставки продукции в образовательные организации
Описание
© АНО "Агенство здорового социального питания" Ульяновской области

Ульяновск, 30 апреля. Владимир Путин 1 марта 2020 года подписал закон, который вводит бесплатное питание школьников с 1 по 4 классы. Для реализации этого закона в регионах должна быть подготовлена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, с 1 мая вступают в силу изменения в закон "О безопасности и качестве пищевых продуктов", в соответствии с которым для питания школьников необходимо использовать продукцию для детского питания, соответствующую действующим ГОСТам.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 30 апреля осмотрел мясоперерабатывающий завод мощностью до 30 т мясной продукции в сутки, строительство которого завершается в Ульяновской области. Продукция предприятия будет предназначена преимущественно для поставки всего ассортимента мясной продукции в сферу социального питания региона, в том числе и в образовательные организации.

По словам губернатора региона Сергея Морозова, Ульяновская область, несмотря на сложную ситуацию в стране, в очередной раз доказала, что не отказывается от амбициозных планов по развитию. Ввод в эксплуатацию в ближайшее время такого объекта позволит решить целый пласт вопросов по безопасности и качеству социального питания в регионе, особенно в свете изменений в действующее законодательство и поручений президента об организации бесплатного питания школьников. Уникальность предприятия в том, что в его состав входит единственный на территории региона промышленный пункт забоя КРС, это позволит осуществлять полный цикл производства - от убоя животных до производства готовой продукции. На каждом этапе процесс контролируется ветеринарной службой, что гарантирует качество и безопасность продукции.

Завершение строительства такого комплекса позволит региону выполнить требования закона о бесплатном питании учащихся 1-4 классов. Во многих образовательных учреждениях отсутствует возможность безопасно готовить питание, работая с сырьем. Новый завод позволит обеспечить всю сферу социального питания мясной продукцией высокой степени готовности, которая будет изготавливаться в соответствии с действующими ГОСТами, в том числе регламентирующими производство продуктов питания для детского питания. Рецептуру продукции для предприятия в рамках регионального научно-образовательного центра на базе АНО "Агентство здорового и социального питания" разрабатывают специалисты профильного Московского государственного университета пищевых производств.

Реклама на ТАСС
Фонд Росконгресс и МТС объединят усилия для организации работы горячей линии "Мы вместе"
Участники волонтерского движения МТС присоединятся к проекту в качестве операторов горячей линии и будут консультировать звонящих по вопросам покупки и доставки товаров первой необходимости и лекарств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС