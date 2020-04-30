Москва, 30 апреля. МТС опубликовала первый в России индекс цифровой активности жителей городов-миллионников. В целом по России по десятибалльной шкале индекс достиг девяти по итогам 29 апреля.

Показатель рассчитывается на основе обезличенных больших данных, исходя из изменения спроса на цифровые сервисы по отношению к среднему уровню 2019 года. Для этого компания проанализировала посещаемость почти 30 тыс. федеральных и региональных цифровых сервисов: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и видеосервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские платформы, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения госуслуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, киберспортивные и геймерские платформы.

Максимальный индекс цифровой активности зафиксирован в Приволжье: в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. В Москве и Санкт-Петербурге индекс находится у верхней границы, но максимального уровня не достиг в связи с высоким уровнем использования онлайн-сервисов в этих городах в 2019 году. В целом спрос на цифровые решения вырос более чем на 60% во всех городах-миллионниках.

Жители крупнейших городов России в период самоизоляции стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами: количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другим из этой категории выросло почти в пять раз. Также люди стали больше времени уделять самообразованию: спрос на образовательные онлайн-ресурсы увеличился в 3,8 раза. В число цифровых решений, спрос на которые вырос более чем вдвое, вошли также киберспортивные и геймерские платформы, интернет-магазины, услуги видеоконференцсвязи и сервисы для удаленной работы, услуги доставки еды.