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В Москве обсудили тактики диагностики и лечения коронавирусной инфекции

Круглый стол "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения" организовали Фонд Росконгресс и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент"

Москва, 1 мая. В Москве состоялся круглый стол "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".  Прямая трансляция мероприятия велась в эфире телеканала "Россия 24", на сайтах информационного агентства ТАСС и портала "Будущее России. Национальные проекты", портале Вести.ру и на телеканале "Доктор". Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент".

В мероприятии приняли участие: министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова; представитель в Российской Федерации Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович; вице-президент РАН Владимир Чехонин; заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В.Ломоносова, президент Российского общества рентгенологов и радиологов Валентин Синицын; профессор факультета медицины и здравоохранения Университета Сиднея Патрик Бреннан; профессор кафедры хирургических и медицинских наук и трансляционной медицины Университета Сапиенца в Риме Андреа Лаги; глава Центра лучевой диагностики Университетской клиники Брюсселя Йохан Де Мей; президент Европейского общества интенсивной терапии (ESICM) Маурицио Чеккони; президент и главный исполнительный директор GE HEALTHCARE в России и СНГ Нина Канделаки. Ведущая мероприятия - главный редактор телеканала "Доктор", телеведущая "Россия 24" Эвелина Закамская.

"Борьба с пандемией требует мобилизации всех ресурсов. Как никогда важно объединить усилия представителей власти, бизнеса, научного сообщества для оперативной выработки оптимальных мер сдерживания коронавирусной инфекции и сохранения здоровья граждан. Во многом эффективность принимаемых мер зависит от соблюдения режима самоизоляции, и это тот вопрос, который находится в зоне ответственности каждого гражданина", - подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках мероприятия участники обсудили российский и международный опыт диагностики новой коронавирусной инфекции, как одного из основных мероприятий по сдерживанию распространения эпидемии. Ключевой акцент дискуссии был сфокусирован на вопросах интегрирования в общий диагностический комплекс методов лучевой диагностики (в частности, компьютерной томографии - КТ) - как наиболее эффективной международной практики выявления случаев инфицирования именно в контексте борьбы с COVID-19. Своим практическим опытом и разработками с российскими коллегами поделились ученые и врачи из Италии, Бельгии и Австралии. Значительная часть дискуссии была посвящена стратегиям мобилизации ресурсов системы здравоохранения. Были отмечены шаги, принимаемые государством по реализации программ обучения врачей и разработки методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова озвучила статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией: "В России тяжелые случаи течения заболевания составляют около 5% от общего числа зараженных коронавирусом, у 15% - диагностирована пневмония. Среди заболевших примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Благодаря режиму самоизоляции мы смогли существенно снизить темпы распространения коронавируса, сегодня прирост заболеваемости опустился до 7-8% в день".

Круглый стол состоялся в рамках цикла мероприятий единой коммуникационной платформы, которая объединяет представителей власти и бизнеса с целью поиска оптимальных путей взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Платформа создана Фондом развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" и Фондом Росконгресс.

Возрастная категория 12+. 

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