В Челябинской области запустили линию по производству медицинских масок

ТАСС, 6 мая. Линия по производству медицинских масок, развернутая на базе Областного аптечного склада в Челябинске, позволит обеспечить постоянный запас масок в медицинских учреждениях Южного Урала, а также доступные цены в аптечной сети региона. Об этом сказал губернатор Алексей Текслер во время посещения промышленной площадки по производству этих средств индивидуальной защиты.

В управлении пресс-службы и информации регионального правительства отмечают, что линия по производству медицинских масок на сегодняшний день работает в пуско-наладочном режиме, в этот период там будет производиться порядка 100 тыс. масок в день, они будут направлены в медицинские учреждения. В ближайшее время производство выйдет на полную мощность в 5 млн масок в месяц.

"Основная задача – наличие постоянного запаса масок в медицинских учреждениях. С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски и в аптечную сеть областного аптечного склада. Может быть, будем заключать соглашения и с прочими частными аптеками. Маски сертифицированы, могут использоваться в медучреждениях или продаваться в аптеках по доступным ценам", – приводят в пресс-службе слова губернатора.

Новая линия по производству масок по договоренности Алексея Текслера и главы Русской медной компании Игоря Алтушкина была приобретена РМК и передана Челябинской области. "Отдельная благодарность Русской медной компании. Они за свой счет приобрели эту линию и передали ее в регион", – отметил Текслер.

С 6 мая на территории Челябинской области в рекомендательном характере установлен масочный режим в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях. А с 12 мая планируется ввести обязательный масочный режим на территории Южного Урала.

По мнению главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева, Россия еще не вышла на плато по заражаемости новой коронавирусной инфекцией, а также не достигла пика заболеваемости. "Сегодня многие регионы ужесточают требования в этом плане (по масочному режиму – прим. ТАСС), маска становится обязательной при выходе на улицу. <...> Ношение масок сильно снижает передачу инфекции от человека к человеку", - сказал он, отметив, что, возможно, это строгая, но при этом необходимая мера для улучшения ситуации.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил необходимость обязательного масочного режима в поликлиниках. "Важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов в медицинских организациях. Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования. Для обеспечения безопасности медработников в поликлиническом звене должен обеспечиваться масочный режим. Должно проводиться регулярное тестирование медработников", - сказал он.

Во вторник, 5 мая, руководитель рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание Госсовета по ситуации с коронавирусом, где обсудили введение масочного режима в регионах России. Эта рабочая группа была образована распоряжением президента РФ Владимира Путина.