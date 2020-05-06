АО "Уралэлектромедь" повысило эффективность переработки цветного лома

ТАСС, 6 мая. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) ввело в эксплуатацию производственный корпус №1 цеха приемки и переработки сырья после его реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Запуск нового участка позволил улучшить организацию труда и повысить уровень культуры производства с помощью внедренных принципов бережливого производства. Корпус оснащен современным технологическим оборудованием, с помощью которого ведется переработка свинцового, медьсодержащего сырья и твердых бытовых отходов", - приводят в службе слова начальника цеха Игоря Старкова.

В частности, производственное помещение площадью 1728 кв. м оснащено двумя пакетировочными прессами, предназначенными для переработки свинцовых отходов и ТБО, и аллигаторными ножницами для разделки негабаритного сырья.

Техперевооружение участка началось в 2019 году. В ходе реконструкции был обновлен каркас здания, произведена антикоррозийная защита металлоконструкций, выполнен ремонт бетонных полов с нанесением топпингового покрытия. В цехе также нанесена разметка с обозначением пешеходных маршрутов и рабочих зон.

"На участке усовершенствован технологический процесс, чтобы снизить временные затраты. Например, секционные въездные ворота установили в одну линию для оптимальной логистики транспорта. Кроме того, смонтировали лотки ливневой канализации для сбора влаги от сырья в зимний период, перенесли и организовали новый индивидуальный тепловой пункт здания", - отметил механик цеха Александр Ананько.

За первый квартал 2020 года участок переработал порядка 1800 т цветного лома и около 23 т твердых бытовых отходов (бумага, картон, полипропилен). Также мощность участка позволяет перерабатывать порядка 5000 т пакетированных отходов свинца в год, сообщают в пресс-службе.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.