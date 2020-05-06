Российские стартапы готовы оптимизировать работу предприятий в период пандемии

ТАСС, 6 мая. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка остро поставила перед бизнесом вопрос о переводе сотрудников на дистанционную работу, в результате чего автоматизация стала одной из приоритетных задач многих крупных игроков промышленного сектора в России. Предприятия получили мощный импульс для внедрения прорывных технологий. В марте этого года Фонд "Сколково" и Инновационный центр "Ай-Теко" запустили программу "Промтех" по отбору и поддержке высокотехнологичных стартапов в промышленном секторе. Почти за два месяца было отобрано порядка 30 компаний, многие из которых представили уникальные решения для минимизации роли человека в производственных процессах.

В период пандемии предприятия оказались в трудной ситуации. В отличие от офисных профессий, реальное производство практически невозможно сразу перевести в удаленный формат, отмечает директор по программам акселерации в Фонде "Сколково" Антон Пронин: "На фоне кризиса далеко не каждое предприятие может выделить необходимые ресурсы на анализ внутренних процессов, идентификацию слабых сторон и поиск подходящих решений для их устранения. Но это необходимо для того, чтобы выйти из пандемии на сильных позициях, найти новые возможности для роста и векторы развития в цифровую эпоху".

По словам Антона Пронина, проекты, отобранные в рамках программы, учитывают реальные возможности, а главное, актуальные нужды различных отраслей промышленности. "Многие из наших участников уже адаптировались под условия пандемии и готовы обеспечить эффективную и бесперебойную работу промышленного сектора. Их решения позволят увеличить гибкость и адаптивность предприятий к меняющимся условиям, при этом снизить связанные с этим риски", – добавила она.

Российский разработчик MeSpace демонстрирует возможности системы оперативного управления производством MES&SCADA, благодаря которой мастер или оператор-наладчик могут удаленно назначать задания, отслеживать их выполнение и получать доступ к информации о работе цеха в режиме реального времени. Автоматизация этих процессов существенно повышает точность планирования, увеличивает производительность на 10-20% и снижает процент внепланового простоя оборудования на 50-80%. К примеру, за полтора года работы системы на предприятиях концерна "Калашников" внеплановые простои станков с ЧПУ удалось снизить в три раза.

Еще одна производственная задача, легко поддающаяся цифровизации, – это контроль за соблюдением требований охраны труда. Комплексная система обеспечения безопасности при проведении потенциально опасных работ "ПРОТЕЖЕ" переводит предприятие с бумажных нарядов-допусков на электронные, с настенной карты объекта на интерактивную, с ручной оценки рисков на интеллектуальную. Эти меры помогают оптимизировать документооборот компании, снизить риски на объектах, а главное, решают проблему очередей на получение нарядов-допусков, что особенно актуально в период социального дистанцирования.

Не все задачи можно полностью доверить программе или роботу. Так, инспекцию производственных площадок, согласование проектов, обучение персонала невозможно проводить без участия человека. Однако совершенно необязательно это делать на местах: технологии виртуальной и дополненной реальностей позволяют создавать цифровых двойников предприятия и тестировать на них разные сценарии. При помощи комплексного решения VR Concept – приложения для коллективной работы с инженерными данными в VR и AR – можно дистанционно контролировать отдельные этапы строительства объекта, выявлять недочеты конструкции в проектах, а также обучать персонал без риска для их здоровья и ущерба оборудованию.

Платформа ARPoint направлена на цифровизацию проектных работ. Через очки дополненной реальности пользователь может видеть положение интересующей 3D-модели в реальном пространстве на объекте, пробовать разные варианты размещения конструкции, снимать координаты, примерять системы вентиляции и пожаротушения и так далее.

На обучении в виртуальной реальности специализируется разработчик VR Professionals с продуктом VR Training Systems. Геймификация процесса образования помогает обучающимся визуализировать сложный материал, почувствовать вовлечение в процесс и хорошо усвоить информацию. К примеру, через три дня после изучения текстового материала человек помнит только 10% прочитанного, а после VR-обучения – 55% материала. Этот метод не только повышает эффективность профессиональной подготовки, но и обеспечивает полную безопасность студентов и оборудования.

С удаленной инспекцией промышленных предприятий справляется решение Fast Sense X. Беспилотник может решить ряд задач, которые не всегда по силам человеку: контроль за состоянием оборудования; инспекция доменных печей, мостов, опасных производственных зон; исследование месторождений, шахт, дымоходов и труб; инвентаризация складов. Достаточно выбрать задачу и запустить дрон, оснащенный системой компьютерного зрения (навигация не зависит от спутниковых систем).

Эти и многие другие инновационные продукты, готовые ко внедрению на производствах, представлены в воронке проектов ИЦ "Ай-Теко". Всего в рамках программы пройдут три отборочных тура: с марта по май, с июня по август и с сентября по ноябрь – для отбора участников по различным направлениям. Основной критерий – проект должен относиться к области масштабируемых IT-разработок для промышленности на базе сквозных технологий.

Программа отбора и поддержки высокотехнологичных проектов в промышленном секторе "Промтех" стартовала весной и стала третьим совместным проектом Фонда "Сколково" и компании "Инновационный центр Ай-Теко". Программа направлена на выявление наиболее эффективных решений, способных модернизировать российскую промышленность с учетом передовых технологических трендов. Отобранные стартапы сразу попадают в воронку продаж Инновационного центра Ай-Теко и получают возможность презентовать свои решения в рамках технологического тура и серии встреч с крупнейшими промышленными предприятиям России. Они также смогут принять участие в Skolkovo Startup Village 2020.