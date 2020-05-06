Академия Н.С. Михалкова присоединится к онлайн-акции "Бессмертный полк"

Москва, 6 мая. Коллектив Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова присоединится к участию в онлайн-акции "Бессмертный полк", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Со среды, 6 мая, в интернете стартует "Бессмертный полк Академии Михалкова" – в рамках проекта педагоги, слушатели, сотрудники и выпускники Академии Н.С. Михалкова в режиме самоизоляции представят видеозаписи с рассказами о родных и близких, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, прочитают на камеру строки военных произведений, фронтовых писем, споют военные песни, покажут уникальные фотографии и все имеющиеся семейные свидетельства войны и документы военного времени. Так коллектив собирается поддержать проведение всероссийской акции памяти "Бессмертный полк", которая в этом году проходит впервые в виртуальном формате.

Все видео можно будет увидеть на сайте Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова и в социальных сетях.

Пользователи могут поделиться историями близких о событиях Великой Отечественной войны: записать видео и выложить с хэштегами #БессмертныйПолкАкадемииМихалкова #БессмертныйПолкДома #АкадемияМихалкова #Победа75.

Возрастная категория 12+.

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Цель учреждения – совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актерами, режиссерами, продюсерами. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. За пять лет существования Академия стала одним из флагманов отечественного образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Михалков. Официальный сайт Академии – www.academynsm.ru.