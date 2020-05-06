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Фонд Росконгресс открывает сайт о международных конференциях Второй мировой войны

Проект "Конференции Победы" объединит информацию о ключевых международных дипломатических мероприятиях 1941-1945 годов, внесших значительный вклад в завершение вооруженного конфликта

Москва, 6 мая. Фонд Росконгресс запускает новый онлайн-ресурс "Конференции Победы". Проект 9may.roscongress.org объединит информацию о ключевых международных дипломатических мероприятиях 1941-1945 годов, прошедших с участием мировых лидеров и внесших значительный вклад в завершение крупнейшего в мировой истории вооруженного конфликта. "Опыт организаторов мероприятий во время Второй мировой войны, сумевших провести в сложнейших военных условиях судьбоносные встречи лидеров мировых держав, интересен и важен не только с исторической, но и с практической стороны", – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Антон Кобяков.

Инициатива реализована Фондом Росконгресс при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество". Информация на интернет-ресурсе будет обновляться.

"Проект "Конференции Победы" расскажет, как в годы войны проходили мероприятия самого высокого уровня, какую роль они сыграли. Организаторы должны были продумать все аспекты: обеспечить возможность безопасных и продуктивных переговоров лидеров стран, разработать проекты стратегических соглашений и договоров, от исполнения которых зависели судьбы миллионов людей. Несмотря на непростые взаимоотношения стран антигитлеровской коалиции, на разницу во взглядах и прогнозах их лидеров, конференции Победы оказали огромное влияние на разрешение и окончание самой масштабной войны человечества, на послевоенное политическое и экономическое устройство мира. В нашем проекте особое внимание уделяется деталям подготовки мероприятий, работе оргкомитетов конференций, рассказывается о малоизвестных фактах этих дипломатических встреч на высшем уровне", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Проект "Конференции Победы" познакомит любителей истории с особенностями организации переговоров и международных встреч на высшем уровне в тяжелых условиях военного времени, о взаимных обязательствах, взятых на себя странами. В отдельном разделе будут доступны некоторые стенограммы и документы международных конференций Второй мировой войны, представлены редкие фотоматериалы.

"Организация и проведение конференций – важная веха в истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, значение которых нельзя недооценивать. Именно в ходе этих встреч принимались судьбоносные решения. Так, знаменитая Ялтинская конференция проходила в условиях строжайшей секретности. Конфиденциальность обеспечивали свыше полутора тысяч военных. Никакой прессы. Я убежден, что проект будет интересен как поклонникам истории, так и нынешним организаторам конгрессно-выставочных событий", – отметил научный консультант проекта, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Для Фонда Росконгресс, социально ориентированного нефинансового института развития, крупнейшего организатора международных мероприятий, запуск сайта 9may.roscongress.org и мобильного приложения является одной из просветительских инициатив, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ресурс "Конференции Победы" создан сотрудниками Фонда Росконгресс при участии начальника научного отдела Российского военно-исторического общества Юрия Никифорова (научный консультант) и литературного редактора Евгении Стойновой. Автор идеи – Андрей Майзелис, руководитель дирекции Фонда Росконгресс.

Проект реализован при информационной поддержке РБК-Конференции, Коммерсантъ events, Ассоциации "Национальное конгресс-бюро", Российского союза промышленников и предпринимателей, АО "Российский экспортный центр", Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Конгрессно-выставочного центра EXPOFORUM.

Возрастная категория 6+. 

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