{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Завод "Башни ВРС" выделил более 1 млн рублей на оказание помощи медучреждениям Таганрога

Предприятие ветроэнергетики передало для врачей лицевые экраны, защитные очки, комбинезоны, медицинские перчатки, респираторы и антисептики

ТАСС, 6 мая. Таганрогский завод по производству башен ветроустановок "Башни ВРС" (совместное предприятие испанской Windar Renovables S. L., УК "РОСНАНО" и ПАО "Северсталь") передал средства индивидуальной защиты и антисептики для врачей городских медучреждений. Предприятие ветроэнергетики выделило более 1 млн рублей на закупку лицевых экранов, защитных очков, комбинезонов, медицинских перчаток, респираторов и антисептиков. Благотворительная помощь предоставлена для защиты находящегося в зоне риска медицинского персонала поликлиник №1, 2, 3 и 7-й городской больнице Таганрога.

Петр Спиридонов, генеральный директор ООО "Башни ВРС": "Это наш первый транш благотворительной помощи. Мы находимся в постоянном контакте с администрацией Таганрога по вопросу оказания поддержки медучреждениям города. Пандемия коронавируса - это общий вызов, и только совместными усилиями мы сможем его преодолеть".

Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона УК "РОСНАНО": "Медики сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому наши предприятия ветроэнергетического кластера помогают врачам обеспечить здоровье и безопасность в этот сложный период. Это меньшее, что может сделать социально ответственный бизнес".

Хусто Аседо, генеральный директор Windar Renovables S.L.: "Распространение коронавирусной инфекции не знает границ. Мы видим, как тяжело работать врачам в Испании, где огромное число заболевших, сейчас Россия входит в острую фазу пандемии. Считаем своим долгом помочь медикам в Таганроге, где находится наше российское производство и трудятся больше сотни местных сотрудников".

Дмитрий Горошков, директор по работе с энергетическими компаниями, "Северсталь": "Сложившаяся ситуация ярко показала, что в современном, высокотехнологичном мире по-прежнему наибольшей ценностью является забота друг о друге. И мы, представители бизнеса, обязаны оказать поддержку медицинскому персоналу, который рискует своей собственной жизнью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

Ранее, 9 апреля, еще одна портфельная компания РОСНАНО - предприятие по производству лопастей для ВЭУ "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" - безвозмездно передала медикам Перинатального центра (ГУЗ "Городская клиническая больница №1") Ульяновска средства индивидуальной защиты из своих резервов. 

Завод ООО "Башни ВРС" был запущен 12 декабря 2018 года. Он стал первым в России производителем этого оборудования в рамках государственной программы развития возобновляемой энергетики и создания нового сектора высокотехнологичного энергомашиностроения.

Реклама на ТАСС
Дискуссия "Театр на "удаленке". Индустрия развлечений времен коронавируса" пройдет 7 мая
В онлайн-формате российские режиссеры, продюсеры и театральные деятели оценят жизнеспособность "цифры" в культуре, поговорят о мерах поддержки отрасли, гастролях и последствиях вынужденного перерыва в работе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС