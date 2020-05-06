Завод "Башни ВРС" выделил более 1 млн рублей на оказание помощи медучреждениям Таганрога

ТАСС, 6 мая. Таганрогский завод по производству башен ветроустановок "Башни ВРС" (совместное предприятие испанской Windar Renovables S. L., УК "РОСНАНО" и ПАО "Северсталь") передал средства индивидуальной защиты и антисептики для врачей городских медучреждений. Предприятие ветроэнергетики выделило более 1 млн рублей на закупку лицевых экранов, защитных очков, комбинезонов, медицинских перчаток, респираторов и антисептиков. Благотворительная помощь предоставлена для защиты находящегося в зоне риска медицинского персонала поликлиник №1, 2, 3 и 7-й городской больнице Таганрога.

Петр Спиридонов, генеральный директор ООО "Башни ВРС": "Это наш первый транш благотворительной помощи. Мы находимся в постоянном контакте с администрацией Таганрога по вопросу оказания поддержки медучреждениям города. Пандемия коронавируса - это общий вызов, и только совместными усилиями мы сможем его преодолеть".

Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона УК "РОСНАНО": "Медики сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому наши предприятия ветроэнергетического кластера помогают врачам обеспечить здоровье и безопасность в этот сложный период. Это меньшее, что может сделать социально ответственный бизнес".

Хусто Аседо, генеральный директор Windar Renovables S.L.: "Распространение коронавирусной инфекции не знает границ. Мы видим, как тяжело работать врачам в Испании, где огромное число заболевших, сейчас Россия входит в острую фазу пандемии. Считаем своим долгом помочь медикам в Таганроге, где находится наше российское производство и трудятся больше сотни местных сотрудников".

Дмитрий Горошков, директор по работе с энергетическими компаниями, "Северсталь": "Сложившаяся ситуация ярко показала, что в современном, высокотехнологичном мире по-прежнему наибольшей ценностью является забота друг о друге. И мы, представители бизнеса, обязаны оказать поддержку медицинскому персоналу, который рискует своей собственной жизнью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

Ранее, 9 апреля, еще одна портфельная компания РОСНАНО - предприятие по производству лопастей для ВЭУ "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" - безвозмездно передала медикам Перинатального центра (ГУЗ "Городская клиническая больница №1") Ульяновска средства индивидуальной защиты из своих резервов.

Завод ООО "Башни ВРС" был запущен 12 декабря 2018 года. Он стал первым в России производителем этого оборудования в рамках государственной программы развития возобновляемой энергетики и создания нового сектора высокотехнологичного энергомашиностроения.