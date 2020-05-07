Калининская АЭС на 137,3% выполнила плановое задание апреля по выработке электроэнергии

ТАСС, 7 мая. В апреле 2020 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,18 млрд кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 137,3%. Дополнительная выручка составила порядка 540 млн рублей.

Доля выработанной КлнАЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составила более 81%. В энергосистему отпущено 2,07 млрд кВт*ч электроэнергии. Атомные станции являются основным инструментом "зеленой" энергетики. Если бы такое же количество электроэнергии производилось только за счет сжигания органического топлива, то в атмосферу было бы выброшено около 1,5 млн т углекислого газа. Для сравнения, все леса Северного полушария ежегодно поглощают 1 млрд т углекислого газа.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.