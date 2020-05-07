{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калининская АЭС на 137,3% выполнила плановое задание апреля по выработке электроэнергии

За прошлый месяц энергоблоки КлнАЭС выработали 2,18 млрд кВт*ч электроэнергии

ТАСС, 7 мая. В апреле 2020 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,18 млрд кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 137,3%. Дополнительная выручка составила порядка 540 млн рублей.

Доля выработанной КлнАЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составила более 81%. В энергосистему отпущено 2,07 млрд кВт*ч электроэнергии. Атомные станции являются основным инструментом "зеленой" энергетики. Если бы такое же количество электроэнергии производилось только за счет сжигания органического топлива, то в атмосферу было бы выброшено около 1,5 млн т углекислого газа. Для сравнения, все леса Северного полушария ежегодно поглощают 1 млрд т углекислого газа.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Реклама на ТАСС
На Медногорском МСК начали монтаж оборудования 2-й очереди новой кислородной станции
Стоимость работ и оборудования производства Японии и России на предприятии УГМК в Оренбургской области составляет 872 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС