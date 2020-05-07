"Ассоциация азиатских университетов" провела онлайн-конференцию, посвященную ВОВ

ТОМСК, 7 мая. /ТАСС/. "Ассоциация азиатских университетов", куда входят университеты из девяти стран, провела 6-7 мая онлайн-конференцию, посвященную Великой Отечественной войне. Ключевая мысль, которую озвучили участники вебинара, заключалась в необходимости раскрывать больше правды об ужасах и подвигах Второй мировой и Великой Отечественной войн, чтобы современная молодежь не относились легкомысленно к данной трагедии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза-организатора - Алтайского государственного университета (АлтГУ).

"Будучи ребенком, я видел настоящих фронтовиков, которые провели войну в окопах, они не любили говорить о войне, им было тяжело ее вспоминать. Но прошли годы, пришло новое поколение, правда о войне начинает забываться, предпринимаются попытки принизить вклад наших народов в Победу. Сегодня наша задача заключается в том, чтобы не молчать о войне, сохранить историческую память, больше раскрывать фактов о Великой Отечественной войне, рассказывать о подвиге солдат и тружеников тыла", - приводятся в сообщении слова ректора АлтГУ Сергея Бочарова.

По мнению Бочарова, знать о подвигах и ужасах войны должны как можно больше людей, особенно молодежи, чтобы они "прониклись теми событиям, осознали огромное горе миллионов людей по всему миру, пострадавших от войны, понимали опасность легкомысленного отношения к трагедии других людей".

Мнение ректора АлтГУ поддержали еще 86 ученых из ведущих вузов "Ассоциации азиатских университетов" - России, Китая, Казахстана и Кыргызстана. Так, ректор Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова Мухтар Толеген заявил в своем выступлении, что "главный урок истории, который мы все должны выучить и передать нашим детям – нет ничего дороже жизни, никакие политические, экономические, идеологические противоречия не могут оправдать кровопролития".

Ученые в течение двух дней представляли коллегам доклады по данной теме, а также делились опытом в создании культурных учреждений (например, музеев), наиболее интересных для современной молодежи. Завершилась конференция дискуссией, в ходе которой была отмечена важность изучения событий Великой Отечественной войны, привлечения новых исторических источников, расширения предметной области исследований.