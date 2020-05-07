Еврейский музей представляет онлайн-выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"

Москва, 7 мая. Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку и онлайн-платформу "Неизвестный Берлин. Май 1945 года". Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Онлайн можно будет увидеть более 50 ранее не публиковавшихся фотографий Берлина весны-лета 1945 года; авторы снимков – фронтовой оператор Илья Аронс и юный Валерий Гинзбург, в будущем известный оператор кино. Генеральным спонсором проекта выступает Банк ВТБ.

Весной 1945 года вместе с Советской армией в Берлин вошли фронтовые операторы и фотографы. Они, прошедшие через ад войны, фиксировали хронику Победы. Представленные на выставке фотографии показывают город сразу после падения Третьего рейха: Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Берлинский кафедральный собор, бульвар Курфюрстендамм на этих снимках изуродованы бомбежками, здания еще хранят нацистскую символику, а изнуренные воем сирен берлинцы только начинают возвращаться к спокойной жизни.

На снимках можно увидеть не только разрушенный город, но и людей, участвовавших в его взятии. Среди них – маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, а также генерал-майор Матвей Вайнруб, режиссер Леон Сааков, писатель Константин Симонов, военный фотокорреспондент Евгений Халдей, оператор Ромен Кармен и многие другие.

Еврейский музей заботится о безопасности своих посетителей, поэтому до окончания ограничений работы культурных учреждений выставка будет открыта только онлайн. На сайте may9.jewish-museum.ru будут представлены избранные фотографии проекта, а также публичная онлайн-программа, в которую войдут концерт, спектакль и онлайн-экскурсии.

Как только ситуация позволит, музей откроет постоянную экспозицию и выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года" для посетителей.

В специальную программу Еврейского музея и центра толерантности в рамках выставки войдет премьера предметного спектакля-притчи "Мальчик, который победил войну". Поставленный режиссером Михаилом Плутахиным и художником Ильей Юдовичем спектакль покажет войну с одного из самых острых ракурсов – глазами ребенка. Постановка расскажет о поиске сил и смыслов для преодоления травмы, об обнаружении ресурса веры и жизнелюбия, скрытого в каждом человеке, через какие бы испытания ему ни пришлось пройти. Премьера запланирована на 28 мая.

Также на портале можно будет прослушать специально подготовленный концерт "Музыка концлагеря", в программе которого прозвучат сочинения ведущих европейских композиторов-узников Терезиенштадта; каждая из этих композиций когда-то звучала в нацистском концлагере.

Специально ко Дню Победы подготовлены две онлайн-экскурсии по постоянной экспозиции музея. Посетители узнают о развитии антисемитизма в Европе и его значении в нацистской идеологии, о становлении нацистского государства, об антиеврейской политике в 1933-1938 годах. Гости также вспомнят ужасающие страницы истории той эпохи: формирование гетто в период Второй мировой войны, создание системы лагерей, развитие "окончательного решения еврейского вопроса".

В апреле был объявлен конкурс видеороликов "Вахта героев" для московских школьников 5-11 классов. Пятого мая экспертный совет, в который вошли представители общественных организаций, деятели культуры и образования, подвел итоги конкурса. С видеороликами победителей и лауреатов также можно ознакомиться на онлайн-портале.

Фотографии выставки предоставлены наследниками из личных архивов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга.

Илья Аронс (1910-1983) в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени и дошел до Берлина. На его снимках - маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года.

Валерий Гинзбург (1925-1998), выдающийся оператор, также ушел добровольцем на фронт, однако по болезни вернулся в Москву. В 1945 году Гинзбург был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии - именно тогда он сделал невероятные по художественной силе снимки разрушенного Берлина.

Кураторы: Елена Якович, Лия Чечик.

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