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Ветеранам в Югре производятся выплаты и вручаются необычные подарки

Губернатор Наталья Комарова накануне юбилея Великой Победы рассказала об акции "Подарок ветерану"
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© Булат Сабитов/Центр социальных медиа Югры​

ТАСС, 8 мая. В Ханты-Мансийском автономном округе ветеранам Великой Отечественной войны выплачено по 75 тыс. рублей и 50 тыс. рублей, по 20 тыс. рублей – вдовам участников войны, по 10 тыс. - гражданам из числа детей, потерявших родителей на фронте в годы войны, по 5 тыс. рублей - инвалидам боевых действий и родителям погибших военнослужащих. Об этом сообщила в своем аккаунте Instagram губернатор Наталья Комарова.

Глава региона добавила, что медали в честь 75-летия Победы вручены ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, зарегистрированным в Югре, а также живущим за пределами округа.

Также ветеранам региона, вдовам участников Великой Отечественной войны ко Дню Победы подготовлены и вручаются продуктовые корзины с югорскими деликатесами. Участникам боевых действий корзины дополнили копиями репродукторов, которые использовались в военные годы – в память каждого стилизованного ретро-гаджета с символикой юбилея записано 75 фронтовых песен.

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