Полпред в УрФО возложил цветы к памятнику Жукова в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к памятнику советского полководца, маршала Победы Георгия Жукова состоялась в Екатеринбурге. В ней приняли участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, говорится в сообщении, размещенном на сайте аппарата полпреда в УрФО.

"Накануне Дня Победы полномочный представитель президента Николай Цуканов вместе с командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в торжественной церемонии также приняли участие начальник управления УФСБ России по Свердловской области Алексей Зиновьев, начальник управления ФСБ России по Центральному военному округу Александр Васильев, начальник управления спецсвязи и информации ФСО России в УрФО Николай Рябко, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В распространенном пресс-службой Центрального военного округа сообщении говорится, что церемония проводилась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, в ней также приняли участие руководители региональных управлений федеральных органов исполнительной власти, ветеранских организаций.

С 1948 по 1953 год Георгий Жуков занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, его дом-музей в Екатеринбурге находится на закрытой военной территории, но сохранившиеся экспонаты регулярно демонстрируются широкой аудитории в музее ЦВО, в частности, именной мундштук, нагайка, бурка, холодное и огнестрельное оружие, подаренное Маршалу Победы в послевоенные годы, в общей сложности более 30 ценных вещей.