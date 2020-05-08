УЭХК профинансировал приобретение оборудования для диагностики коронавируса

ТАСС, 8 мая. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) выделило 8,6 млн рублей на приобретение оборудования для проведения лабораторных исследований на выявление возбудителей новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью комбината.

Благодаря финансовой поддержке АО "УЭХК" Центр гигиены и эпидемиологии №31 ФМБА в Новоуральске будет оснащен необходимым дополнительным оборудованием для оперативной диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции. В списке оборудования: термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот, процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков, боксы микробиологической безопасности, высокоскоростная мини-центрифуга и другое.

"Мы стараемся оперативно и своевременно реализовывать важнейшие социальные инициативы на территории Новоуральска. Важно, что спектр применения нового оборудования широкий и позволяет выявлять инфекционные заболевания различного характера. Поэтому эти аппараты и в дальнейшем помогут сохранять здоровье горожан", – приводят в отделе слова генерального директора АО "УЭХК" Александра Белоусова.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.