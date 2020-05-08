Эксперты обсудили развитие технологий IoT в России

Москва, 8 мая. Фонд Росконгресс, проект "Территория инноваций" и организация "Цифровая экономика" провели онлайн-завтрак на тему "Интернет вещей в период пандемии". Эксперты и лидеры рынка обсудили существующую Концепцию "Интернета вещей" (Internet of Things, IoT), применение технологии в разных отраслях, а также определили IoT "лекарством" от экономических последствий коронавируса.

По какому пути идет Россия

Актуальность технологии IoT диктуют не только разработчики, но и текущая ситуация в мире. "Коронавирус потребовал быстрой перестройки производственных линий, и то, что недавно считалось хайпом, стало жизненной необходимостью", – сказал в начале онлайн-завтрака Роман Яковлев, директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика", выступивший модератором дискуссии.

Также Роман напомнил, что 29 марта 2019 года была утверждена Концепция построения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации, созданная Минкомсвязью России. Разделы документа носят отраслевой характер, на данный момент в нем отражены следующие отрасли: "ЖКХ", "Транспорт и логистика", "Промышленность", "Здравоохранение" и "Сельское хозяйство". Отраслевые разделы Концепции открыты для доработки, что отражено в дорожной карте ее реализации.

О существующих стандартах "Интернета вещей" в России рассказал Никита Уткин, руководитель программ РВК, председатель технического комитета 194 "Кибер-физические системы". По его словам, в России инициатива нормативно-технического регулирования делегирована бизнесу, а бизнес понимает, зачем нужна данная технология. Эксперт озвучил два возможных пути развития IoT в России: делать полностью свою разработку и продвигать ее или скопировать уже имеющийся опыт в национальное поле. "Но мы выбираем средний путь и пытаемся обеспечить совместимость решений, которые распространяются в национальном поле, с теми решениями, что развиваются в остальном мире. Мы также пытаемся отечественные разработки интегрировать в международную систему", – поделился Никита Уткин в эфире онлайн-встречи.

Рынок IoT в России

Комментируя вопрос, как развивались технологии "Интернета вещей" в России в течение последних двух лет, и насколько динамика распространения этих технологий у нас отличалась от ведущих индустриальных стран, Андрей Колесников, директор Ассоциации "Интернета вещей", отметил небольшое отставание России от передовых стран, обусловленное экономическими причинами, но решения и технологии, протоколы и стандарты в нашей стране такие же, как в Европе. По его словам, рынок "Интернета вещей" в России в 2018 году оценивался IDC в $3,7 млрд без учета inhouse разработок.

По мнению Алексея Рокотяна, руководителя по стратегии продуктового развития АО "ЭР-Телеком Холдинг", рынок "Интернета вещей" только формируется. "При этом нет такой отрасли, где эффект от применения "Интернета вещей" невозможно увидеть", – считает Рокотян.

"Наиболее интересные для инвестиций проекты находятся на стыке отраслей или технологий, а также обеспечивают сквозную интеграцию процессов, проходящих в нескольких отраслях", – согласен Глеб Боресков, руководитель проекта по организации профильного фонда по поддержке инновационных проектов в области навигационно-коммуникационных технологий (ГЛОНАСС), "Интернета вещей", искусственного интеллекта и микроэлектроники, ООО "Бизнес Приорити". Один из перспективных подходов – инвестиции в проекты, создающие небольшие сервисы, востребованные сразу в нескольких отраслях, из которых, как из кирпичиков, на единой платформе может быть выстроен ряд специализированных решений, ориентированных на нишевые рынки.

IoT – это не только телекоммуникации

Алексей Рокотян считает, что телекоммуникационная составляющая в "Интернете вещей" минимальна, хотя Концепция рассматривает IoT как телекоммуникационный рынок. "Потребителю не нужна технология передачи данных, а нужно решение. В реальности весь рынок "Интернета вещей" – это рынок конечных решений", – резюмировал спикер.

Такого же мнения придерживается представитель МТС, директор департамента "Интернета вещей" и М2М блока цифровых бизнес-решений Михаил Козлов. По его словам, сети и операторская работа – важный компонент "Интернета вещей", но не единственный. Задача оператора – увеличивать покрытие, но в портфеле есть и прикладные решения, которые собирают и хранят информацию. "У МТС больше 30 продуктов для различных сценариев, которые относятся к "Интернету вещей", но также мы заинтересованы, чтобы наша платформа "Интернета вещей" в сочетании с нашим облаком (которое в условиях пандемии приобретает большую значимость) была доступна для внешних разработчиков", – рассказал Михаил Козлов на онлайн-завтраке.

Что будет после коронавируса

В сложившейся экономической и эпидемиологической ситуации невозможно не затронуть актуальный вопрос влияния пандемии на развитие технологий и разработок IoT. "Из-за низкой базы на данный момент после коронавируса рост рынка "Интернета вещей" определенно будет, но не такой, какого ожидали аналитики", – прогнозирует Алексей Рокотян.

"В условиях коронавируса, когда люди не по своей воле теряют работу, возникает вопрос: будут ли предприятия стимулировать переход на безлюдные сценарии или стараться сохранять рабочие места", – считает Александр Смоленский, заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса компании "Цифра". При этом, к примеру, беспилотный транспорт на производстве появится раньше, чем на общественном транспорте, считает эксперт, а "промышленность очень консервативна, возникают неконтролируемые риски, когда возникает передача данных о производстве, где есть, например, гостайна".

"Из-за пандемии COVID-19 фокус из капиталоемких проектов переместился на решения по удаленному управлению", – поделился своим мнением Андрей Колесников.

Полную запись онлайн-дискуссии можно посмотреть на YouTube-канале Фонда Росконгресс по ссылке.

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