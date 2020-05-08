К 75-летию Победы на Ямале отремонтировали памятники и мемориальные комплексы

ТАСС, 8 мая. В муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа проведены капитальный, текущий ремонты и благоустройство 43 объектов, посвященных памяти Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

Так, в Губкинском капитально отремонтировали площадь Воинской Славы: была проведена реконструкция более 13 тыс. кв. м территории, выполнены работы по устройству постамента под установку военной техники, памятных монументов, наружного освещения.

В селе Мужи Шурышкарского района проведена реконструкция мемориального комплекса "Памятник погибшим воинам 1941-1945 годов". Площадь обновленной территории составила более 5 тыс. кв. м.

В селе Овгорт Шурышкарского района проведена реконструкция площади и обелиска войнам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Работы велись на территории более 2 тыс. кв. м. При благоустройстве центральной площади выполнены работы по монтажу обелиска, сцены и мультимедийного экрана, установке ограждения, по укладке брусчатки, а также озеленению территории.

В селе Салемал Ямальского района благоустроен сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов площадью 400 кв. м. Установлен монумент из гранита, выполнено устройство тротуарной плитки и освещения.

Работы профинансированы из окружного и местного бюджетов и включены в региональную программу "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", уточнили в пресс-службе губернатора региона.

На сегодняшний день в округе 54 объекта, которые посвящены памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из них три монумента, 17 мемориалов и мемориальных комплексов, 23 памятника, два обелиска, девять иных памятных мест.