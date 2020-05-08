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В проекте "Культурный сезон с ОТР" стартовал марафон Победы

В честь 75-летия Победы ОТР покажет самые интересные онлайн-мероприятия, которые пройдут на различных площадках с 8 по 12 мая

Москва, 8 мая. В проекте "Культурный сезон с ОТР" стартовал марафон Победы. К 75-летию Победы ОТР представляет самые интересные онлайн-мероприятия музеев, театров и концертных залов страны.

День Победы пройдет в этом году в новом формате. К 75-летию Великой Победы музеи, театры и концертные залы подготовили насыщенную культурную программу. Самые интересные онлайн-мероприятия, которые пройдут на различных площадках страны с 8 по 12 мая, представлены на сайте Общественного телевидения России в проекте "Культурный сезон с ОТР".

Так, 9 мая Центральный академический театр Российской Армии проведет "Марафон Победы", "Песни военных лет" будут звучать в МХТ им. А.П. Чехова, Государственный Эрмитаж покажет онлайн-трансляцию "Победа 75: Эрмитаж в годы Блокады. Воспоминания Бориса Борисовича Пиотровского", а хор Турецкого даст онлайн-концерт в честь 75-летия Победы.

Расписание онлайн-показов с 8 по 12 мая представлено здесь

"Культурный сезон с ОТР" - это не просто афиша онлайн событий. Посетители раздела получают доступ к трансляциям концертов, показам спектаклей, виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам, спецпроектам с участием любимых актеров и музыкантов. Достаточно кликнуть на интересующий заголовок или видео. Раздел пополняется регулярно и доступен пользователям 24 часа в сутки семь дней в неделю. Особая гуманитарная миссия проекта - оказать поддержку российским учреждениям культуры и связать их со зрителем.

Возрастная категория 16+. ​

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К 75-летию Победы на Ямале отремонтировали памятники и мемориальные комплексы
Работы профинансированы из окружного и местного бюджетов и включены в региональную программу "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"
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