Эксперты обсудили ситуацию в индустрии развлечений во время и после пандемии коронавируса

Москва, 8 мая. Состоялась онлайн-сессия "Театр на "удаленке". Индустрия развлечений времен коронавируса". Российские режиссеры, продюсеры и театральные деятели впервые встретились на площадке Фонда Росконгресс в формате видеоконференции, чтобы оценить состояние, меры поддержки и перспективы сферы культуры.

Участники онлайн-сессии обсудили работу учреждений культуры и артистов в условиях новой реальности, объяснили почему "цифра" не способна заменить общение артиста и зрителя, выразили надежду на скорейшее возвращение к полноценному "живому" формату работы. В ходе дискуссии эксперты оценили качество трансляций театральных и концертных постановок, а также рассмотрели вопрос авторского права в сети.

Ключевой вопрос повестки встречи – финансовые риски учреждений культуры в эпоху пандемии и какие шаги можно предпринять для выживания в офлайн. По оценкам Минкульта, не менее 100 млн рублей потеряют крупные театры в период самоизоляции - зрители сдают билеты на несостоявшиеся спектакли, места на летние постановки "впрок" никто не выкупает. В этих условиях Министерство культуры прорабатывает план финансовой помощи подведомственным учреждениям, однако далеко не все игроки рынка смогут ими воспользоваться. С какими рисками и проблемами сегодня столкнулись организаторы досуговых мероприятий? Когда, по прогнозам участников, откроются двери театра и состоятся первые фестивали? Почему возврат билетов – путь к банкротству для многих? Как сегодня зритель может помочь своему любимому театру?

Мнения экспертов:

Константин Чернышев, директор Московского драматического театра на Малой Бронной (Театр на Бронной), доцент Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ;

Дмитрий Бертман, художественный руководитель московского музыкального театра Helikon-Opera/"Геликон-опера", народный артист России;

Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова (Театр имени Евгения Вахтангова);

Екатерина Галанова, режиссер и продюсер социокультурных проектов, театральный менеджер, автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open (Dance Open Ballet Festival);

Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA (NCA - National Concert Academy);

Алексей Лебедев, директор АНО "Русские сезоны" (Russian Seasons);

Екатерина Иванова, руководитель Дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс, продюсер, заслуженный работник культуры РФ.

Модератор виртуальной встречи - Алексей Бобровский.

Трансляция доступна на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайт, YouTube-канал "Росконгресс-ТВ", группа в Facebook.

Возрастная категория 6+.