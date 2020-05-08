Онлайн-концерт "Великие песни Великой Победы" пройдет 10 мая

Москва, 8 мая. Десятого мая в 12:00 Международный фестиваль "Свидание с Россией" и Российский союз ветеранов откроют площадки уникального народного телемарафона для онлайн-концерта по заявкам ветеранов "Великие песни Великой Победы", организованного Фондом Елены Образцовой.

Собранные проектом "Свидание с Россией" и Российским союзом ветеранов обращения, поздравления, стихи, песни, адресованные ветеранам, выйдут в прямой эфир. Поздравления приходят из разных стран мира – Италии, ЮАР, Чехии, Сербии, Польши, Германии и многих других.

Каждый час во время включения в прямом эфире зрители концерта смогут сказать теплые слова победителям в Великой Отечественной войне.

В программе концерта – золотой песенный фонд эпохи народного подвига. Песни прозвучат в исполнении молодых артистов – солистов ведущих оперных театров мира.

Оперные певцы исполнят военные песни, находясь на самоизоляции дома. В числе участников концерта лауреаты Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой – Хачатур Бадалян, Елена Гусева, Владимир Дмитрук, Николай Землянских, Эльмира Караханова, Валерий Макаров, Игорь Морозов, Любовь Петрова, Михаил Петренко, Екатерина Семенчук, Сергей Семишкур, Евгения Сотникова, Алексей Татаринцев. Также выступят известные оперные исполнители, участники творческих проектов Фонда Елены Образцовой и Арт-агентства "Премьер" - Мария Баракова, Кирилл Белов, Константин Бржинский, Ксения Вязникова, Артем Гарнов, Николай Диденко, Алексей Исаев, Дмитрий Корчак, Агунла Кулаева, Анна Кузьмищева, Василий Ладюк, Данактион Махов, Елизавета Нарсия, Давид Посулихин, Рауф Темиргазин, Алексей Тихомиров, Дмитрий Чеблыков. Специальный гость – Влад Маленко, художественный руководитель Московского государственного музея С.А. Есенина, руководитель Московского театра поэтов. Ведущий концерта – Евгений Златин.

Это возможность для всех людей, кто привык отмечать день Победы, встретить праздник с любимыми военными песнями, оставаясь дома.

Онлайн-трансляция концерта "Великие песни Великой Победы" пройдет на ресурсах:

https://obraztsovafund.ru/

http://www.svidaniesrossiey.ru/

https://www.svidaniesrossiey2020.ru/

http://soyuzveteranov.ru/

https://www.facebook.com/tourkino/

https://vk.com/tourfilmfest/

Концерт "Великие песни Великой Победы" реализуется в рамках Международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 6+.