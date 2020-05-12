Кировский завод ОЦМ получил свидетельство Российского морского регистра судоходства

ТАСС, 12 мая. Кировский завод по обработке цветных металлов (ОАО "КЗОЦМ", Свердловская область, ходит в компанию УГМК-ОЦМ, объединяющую активы УГМК в сфере обработки цветных металлов) получил свидетельство Российского морского регистра судоходства (РС). Документ удостоверяет признание предприятия в качестве изготовителя материалов и изделий для судов, сообщили во вторник в пресс-службе УГМК.

РС осуществляет наблюдение и контроль за производителями материалов и оборудования для строительства судов. Эти мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности людей на море, надежности перевозки грузов и предотвращения загрязнений окружающей среды. РС провел проверку системы менеджмента качества Кировского завода ОЦМ и выдал соответствующе свидетельство.

Сегодня КЗОЦМ выпускает медные, латунные ленты, листы и плиты для судостроения, а также обладает оборудованием и технологиями для производства медных и медно-никелевых холоднокатаных листов шириной до 1000 мм для строительства судов. Плоский цветной прокат производится КЗОЦМ в соответствии с требованиями Правил классификации и постройки морских судов, что теперь официально подтверждает полученное свидетельство.

ОАО "КЗОЦМ" входит в Уральскую горно-металлургическую компанию с 2000 года. УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).