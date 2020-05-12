Дошкольники Ямала начали получать продуктовые наборы на дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Дошкольники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из льготных категорий начали получать продуктовые наборы на дом. Данная мера вводится, чтобы поддержать семьи в период, когда дошкольные учреждения закрыты в связи с режимом самоизоляции, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник. Ранее доставку продуктовых наборов начали осуществлять школьникам региона, которые получают бесплатное питание во время учебы.

"Вслед за продуктовыми наборами для школьников мы вводим такую же меру поддержки для детей, посещающих детские сады. Наборы получат те, кто больше всего нуждается в помощи - многодетные и малоимущие семьи, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью и другие льготники. Всего будет доставлено более 14 тыс. наборов. То есть их получит каждый третий ребенок, посещающий детский садик", - приводит пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

По данным пресс-службы, воспользоваться мерой поддержки смогут 14 льготных категорий семей. Помимо многодетных и малоимущих, это семьи, где дети или родители имеют нарушения здоровья, воспитывают детей-сирот, оба родителя обучаются на очной форме. Также наборы получат дети одиноких родителей и дети военнослужащих.

"В набор входят 18 наименований продуктов: рыбные консервы, тушенка, молоко, крупы, соки, сладости и другие. Их перечень составлен согласно СанПиНам, все продукты рекомендованы для питания детей. Каждый муниципалитет самостоятельно формирует набор, поэтому могут быть незначительные различия. Однако базовый состав везде одинаковый", - уточнили в ведомстве, добавив, что набор рассчитан на месяц, доставка силами волонтеров будет осуществляться до 31 мая.

По данным регионального штаба, за все время на территории региона было зафиксировано 1239 случаев заражения коронавирусом. При этом 913 случаев подтверждено на месторождениях региона.