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Алексей Текслер проинспектировал работу южноуральских дорожников

Размер средств дорожного фонда, направляемых на ремонтно-строительные работы в Челябинской области, увеличен в 2020 году на 2 млрд до 19,4 млрд рублей
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области
Описание
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© Пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области

ТАСС, 12 мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход работ по реконструкции двух ключевых дорог, которые ведут к международному аэропорту Челябинска им. И.В. Курчатова. Об этом сообщили во вторник в управлении пресс-службы и информации областного правительства.

По словам главы региона, объем работ по региональным дорогам в 2020 году на территории Челябинской области больше предыдущего периода в несколько раз, вдвое увеличен объем работ по муниципальным дорогам, есть также ряд емких по деньгам и ресурсам дорожных объектов - в первую очередь, мостов и путепроводов. Среди них - мост на "Коксохим", который связывает один из крупнейших районов Челябинска – Металлургический – с аэропортом, по нему также добираются на работу сотрудники ключевых предприятий - Челябинского металлургического комбината и "Мечел-Кокса". "В июле объект должен быть сдан. Подрядчики гарантировали сроки, предусмотренные контрактом. Второй объект - объезд аэропорта, мост длиной более 100 м через реку Миасс. Работы начались в марте, должны закончиться в октябре, динамикой работ я удовлетворен. <…> Все, что касается дорог, на особом контроле. Самое большое количество вопросов, которые жители задают на встречах, касается дорожного строительства, качества дорог, поэтому этому направлению уделяем особое внимание", – подчеркнул Текслер.

Глава региона также проинспектировал ход работ по реконструкции путепровода в Металлургическом районе Челябинска в районе коксохимического производства, строительство нового участка автомобильной дороги Береговой – Сагаусты и моста через реку Миасс, обсудил строительство развязки на улице Братьев Кашириных, съезд на улицу Российскую, Троицкий мост в областном центре. Губернатор отметил личную ответственность министра дорожного хозяйства региона за сроки по ряду объектов, а также свой личный контроль и мониторинг ситуации в дорожном строительстве региона.

По поручению главы региона разработана интерактивная карта, доступная на официальном сайте регионального Миндортранса, которая позволит следить за дорожными работами в Челябинской области. Карта отображает протяженность участков, тип работ и год их проведения, а также ответственную подрядную организацию.

"В этом году размер средств дорожного фонда, направляемых на ремонтно-строительные работы, увеличен на 2 млрд рублей и составляет 19 млрд 400,86 млн рублей. По поручению губернатора все конкурсные процедуры были завершены до 1 марта 2020 года. Это позволило дорожникам своевременно подготовиться к сезону дорожных работ, который начался с наступлением положительных температур", - напомнили в пресс-службе.  

В Челябинской области в 2020 году будут выполнены работы на протяженности 786,5 км автомобильных дорог, в числе которых почти 490 км – региональные, около 297 – муниципальные. Будут завершены строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог общей протяженностью 56,25 км. Ремонт и капитальный ремонт будет проведен на 464,3 км дорог областного значения, в том числе на 357,7 км региональных автодорог – ремонт покрытия.

Из общего числа в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за 2020 год в нормативное состояние приведут 122 км региональных автодорог и более 56 км улично-дорожной сети Челябинска и Магнитогорска, а также на 19 региональных объектах.

Нацпроект как драйвер экономики

В середине апреля президент России Владимир Путин отметил необходимость перераспределения части средств, полагающихся на выполнение национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", чтобы ускорить темпы его реализации.

"Предлагаю рассмотреть возможность перераспределения части расходов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", а также программ по расселению аварийного жилья для того, чтобы увеличить темпы расселения такого жилья, строительства и ремонта дорог", - заявил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли. Он пояснил, что таким образом удастся "дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли, поддержать занятость". Президент поручил правительству в течение месяца просчитать возможные параметры такого маневра и доложить предложения.

В третьей декаде апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил разрешить регионам строить и ремонтировать дороги в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств, заложенных в нацпроект на следующие годы. "Несмотря на все сложности, выполнение нацпроекта по дорогам идет даже с опережением графика. Я докладывал об этом президенту. А также предложил, чтобы строительство и ремонт дорог активно шли и дальше, разрешить регионам использовать проекты и финансирование из программ будущих годов", - отметил вице-премьер на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Хуснуллина, эта мера поможет выполнить, а в некоторых регионах - перевыполнить план. "Главное - у людей будут рабочие места", - уточнил вице-премьер.

О нацпроекте

Цель нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Нацпроект является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей. В 2020 году для российских регионов предусмотрено 76,6 млрд рублей на выполнение "дорожного" нацпроекта.

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